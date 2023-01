Mario Vargas Llosa: ¿arrepentido de dejar a su esposa por su romance con Isabel Preysler?

El pasado 28 de diciembre, la prensa rosa de todo el mundo se sorprendió con un anuncio de Isabel Preysler, a través de la revista ¡Hola!: “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”.

De esta manera, la socialité filipina de 71 años anunciaba el fin de su relación de 8 años con el escritor Mario Vargas Llosa, de 86, argumentando que el motivo radicaba en los constantes e injustificados celos del autor peruano.

Los dos conocieron hace más de cuarenta años. Mario Vargas Llosa, de quien se dice estuvo enamorado en secreto de Preysler por varias décadas, sintió desde el primer momento una fuerte atracción por Isabel Preysler, pero ambos estaban casados. Décadas después, su relación se convirtió en una historia de amor.

Sin embargo, a las pocas horas del anuncio de Preysler, el círculo más íntimo de la familia del Nobel de Literatura dejó filtrar a la prensa que otras serían las verdaderas razones de esa separación definitiva, entre otras, que al final pesó el que pertenecieran a mundos muy diferentes: él, interesado por la política y los libros; y ella, por la farándula y la moda.

De regreso a Madrid, después de pasar fin de año en París con sus hijos, Vargas Llosa rompió su silencio. Y aunque el Nobel no quiso dar más detalles a la prensa, sí desmintió que los celos hayan sido la causa de su separación. “Los motivos de la ruptura no existen”, aseguró a las afueras de su casa el 1 de enero, preguntado por la prensa.

La verdadera razón de la ruptura, según personas allegadas a Llosa y Preysler, es que la filipina anhelaba casarse con el escritor, para que en caso de morir el autor, ella “no figurara como la moza”, a lo que él se negó en reiteradas ocasiones.

Es más, se conoció que la pareja estaba en crisis desde hacía un buen tiempo y que en cualquier momento se conocería la decisión mutua de una ruptura por parte de la pareja.

Vargas Llosa, ¿arrepentido?

En ese sentido, un nuevo capítulo de esta historia de desamor se ha conocido en las últimas horas pues varios de los lectores del peruano recordaron un cuento escrito y publicado en noviembre de 2020 que al parecer narraría la íntima decepción de Mario Vargas Llosa con Isabel Preysler, por lo que no pocos se preguntan: ¿Es solo una ficción o el Nobel enviaba un mensaje secreto a su ex mujer, Patricia Llosa?

El cuento se llama Los vientos y se publicó en noviembre de 2020 en la revista literaria Letras Libres, cuando ambos convivían en la gran casa de la filipina en Puerta de Hierro.

En esta historia no es difícil encontrar pistas de la relación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preyler. De hecho, es protagonizado por un señor mayor amargado por el presente y por haber dejado a un amor de juventud, Carmencita (quien sería Patricia Llosa, que casó con el escritor con apenas 18 años), por un arrebato sexual “violento y pasajero” del que ha olvidado hasta el nombre ( ¿Isabel Preysler?).

“De Carmencita, mi mujer por muchos años, me acuerdo muy bien (...). Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonarla pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena. Ella nunca me perdonó, por supuesto, jamás pude amistarme con ella, y, para colmo, Carmencita se casó con Roberto Sanabria, mi mejor amigo hasta entonces”.

Mario Vargas Llosa, Patricia Llosa y uno de los hijos de ambos, Álvaro Llosa. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/WireImage) - Foto: WireImage

El cuento incluye muchas referencias al mundo que rodea a Vargas Llosa en la actualidad. Su cultísimo personaje protagonista vive, de hecho, en el mismo barrio del centro de Madrid, donde el escritor tiene su ático y también tiene que subir muchos pisos por la escalera para llegar, a duras penas, a su casa.

Además, añora el siglo XX y sus certezas: la religión, la alta cultura, la elevación intelectual… Y retrata una ciudad distópica en la que cierran los cines, la gente se ‘estupidiza’ debido a la tecnología y a los jóvenes no les interesa el sexo.

De acuerdo con la prensa española, la ex del escritor estaba enterada de la ruptura con Preysler desde hacía varias semanas. “Ella está feliz en República Dominicana, tomando el sol. Asegurando que no va a decir absolutamente nada, aunque sabe bien todo lo que ha pasado, ya que Mario Vargas Llosa se lo comunica a sus hijos hace dos fines de semana y todo en tono jovial”, según la periodista española María Patiño.