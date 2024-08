MasterChef Celebrity 2024: ¿por qué Claudia Bahamón estuvo ausente en el pasado reto de salvación?

Año tras año la cocina más famosa del mundo se vuelve cada vez más exigente y esta nueva temporada no ha sido la excepción. Fueron 22 los participantes que aceptaron el reto de los tres jurados, Jorge Rausch, Adria Marina Y Nicolás de Zubiría. Sin embargo, como es costumbre, todas las semanas hay un nuevo eliminado que debe abandonar para siempre la competencia, la última fue la reconocida actriz María Fernanda Yepes, quien entre lágrimas lamentó su final en el juego.

Pese a ello, es tradición en el formato que previo a cada reto de eliminación, hay una prueba de salvación en donde los participantes tienen la oportunidad de quitarse el delantal negro, para esta ocasión se llevó a cabo el pasado viernes 2 de agosto, pero un detalle en particular se robó la atención de los televidentes y los famosos.

Mientras tanto, Cony Camelo sorprendió a más de uno con un supuesto rumor: “Claudia no vino porque se pelearon esta mañana con la chef ‘mamacita’ por un vestido. La chef ‘mamacita’ se lo iba a poner y a Claudia como que no le quedaba tan bonito. Adria se lo midió y le quedó perfecto. Claudia lo cogió y lo tiró al piso y salió, fue tenaz. Acá la trataron de atajar para que no viéramos nada, pero fue tenaz”, dijo en su momento.