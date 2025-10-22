Melwin Pagán en la Penguin Random House | Foto: Penguin Random House

El biólogo y biotecnólogo especializado en estudio de plantas medicinales Melwin Pagán, está en Bogotá promocionando su nuevo libro “Desafiando el diagnóstico”, en el que explica cómo la medicina natural puede trabajar de la mano con la medicina convencional para la prevención de enfermedades como el cáncer.

Hoy, después de no haber estado en Bogotá por más de dos años, vuelve a visitar la capital con una nueva obra y muchas ganas de ayudar a las personas. SEMANA conversó con el biólogo sobre su trabajo, sus motivaciones, logros y salud.

SEMANA: ¿Qué lo motivó a escribir ‘Desafiando el diagnóstico’ y por qué eligió enfocarse en el cáncer desde una mirada integrativa al unir la medicina natural y la convencional?

Melwin Pagán: Fueron dos razones. En mi familia muchas personas han fallecido por cáncer. Así que desde pequeño estuve muy involucrado en el tema. Además, la gran cantidad de personas que están siendo diagnosticadas cada día, aun con tantos tratamientos positivos, (que los tratamientos para el cáncer son buenos, son necesarios), pero aun con tantos tratamientos innovadores, vemos que los casos siguen aumentando, y que esto se ha convertido en una plaga, porque tú escuchas: “no, el sobrino de tal persona tiene cáncer, la vecina le descubrieron cáncer, a la vecina de arriba del sexto piso le descubrieron cáncer”, entonces, el cáncer es muy común.

La medicina natural y la medicina convencional durante muchos años han estado un poco peleadas, pero yo creo que ambas son muy necesarias. En vez de que las dos medicinas estén peleando, más bien se tienen que unir, porque, por ejemplo, la medicina convencional brinda un tratamiento a la persona y con la medicina natural podemos reducir efectos secundarios que la medicina convencional puede generar, que es necesaria e importante. La medicina natural no es simplemente una planta. Medicina natural es hacer actividad física, es llevar una sana alimentación, es respirar bien, es tomar una buena calidad de agua. Eso también es medicina natural, acupuntura, masaje, terapia. O sea, la medicina natural no es simplemente un suplemento, como muchas veces pensamos, y yo creo que cuando ambas se fusionan, cuando ambas trabajan en conjunto, el paciente va a ver una mejoría.

SEMANA: En su libro sostiene que el cáncer no nace dentro de la célula, sino en el entorno que la rodea. ¿Podría explicar esta idea con un ejemplo?

M.P.: Había un científico, ya murió, llamado Fitzinger. Él desarrolló una investigación y en su tesis él decía que el cáncer no se desarrolla en el interior de la célula, sino que se desarrolla en el exterior de la célula, en el espacio intersticial, en el ambiente que rodea esta célula. Y que, según la investigación de Fitzinger, que podía llevar a una célula a desarrollar alguna mutación o convertirse en una célula cancerosa, por ejemplo, un ambiente acidificado, un ambiente tóxico, un ambiente bajo en oxigenación, un ambiente bajo en nutrientes. Y cómo el cuerpo llega a esos estados de intoxicación, acidificación, de que no haya buena oxigenación, a un estado de enfermedad en nuestro interior. Entonces, en el libro hablo sobre eso, sobre la teoría de Fitzinger, de cómo él hablaba y explicaba de forma científica, a través de mecanismos de acción, cómo el exterior, el entorno de una célula, puede llevar a enfermar a la célula. Y sería igual con nosotros si nos vamos afuera. Si nosotros vivimos en un ambiente contaminado, por ejemplo, vivimos al lado de un vertedero y la contaminación está en unos niveles catastróficos, ¿Qué va a pasar? Nos vamos a enfermar. Lo mismo también pasa en nuestro interior.

SEMANA: En el capítulo donde habla sobre lo que no deberíamos poner en el carrito de compras, advierte sobre varios alimentos que pueden alimentar al cáncer. ¿Cuál cree usted que es el error alimenticio más común que seguimos cometiendo, incluso cuando creemos que comemos “saludable”?

M.P.: Ese capítulo es bien interesante. Puede ser un poco chocante al principio leerlo porque uno dice, “bueno, pero entonces ya tengo que eliminar todo lo del carrito. O sea, ¿qué voy a comer?” Lo sé, hay muchísimas cosas que no se pueden comer. Pero yo siempre digo, entre menos etiqueta nutricional tenga el alimento, mucho mejor. ¿Por qué? Significa que es un alimento fresco. Una manzana no te va a traer una etiqueta nutricional. Un apio no te va a traer una etiqueta nutricional. Vamos a aumentar la ingesta de vegetales y frutas, que son ricos en antioxidantes, en vez de comprar, por ejemplo, una pera en lata, vamos a comprar pera fresca. ¿Por qué? La pera fresca no tiene aditivos.

Por ejemplo, los alimentos que yo recomiendo no tocar: los enlatados, a menos que sea ocasional. Otro alimento son las carnes procesadas, como las ahumadas específicamente. Las carnes ahumadas tienen muchísimos compuestos tóxicos. Come dos veces al mes la carne ahumada, no todos los días, no todas las semanas.

Igual comiendo saludable se come sabroso. Pero uno se puede dar su gusto. El hacer de la mala alimentación un hábito, ahí es donde está el problema.

SEMANA: Muchos pacientes sienten culpa o confusión al interesarse por tratamientos naturales. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre la medicina convencional y la natural?

M.P.: Yo lo que les recomiendo a las personas es buscar profesionales, que sean expertos en el tema, dejar de estar buscando gurús o remedios milagrosos por internet y que empiecen a implementarla de forma correcta, bien dosificada, de forma segura y créanme que van a haber cambios muy rápidos. Y no van a llegar a esa conclusión de decir: “la medicina natural funciona, pero se tarda”. No. La medicina natural funciona y no se tarda. Actúa al momento, pero hay que utilizarla de forma correcta. También debemos tener en cuenta que con la medicina natural no estamos buscando sustituir un tratamiento médico. Esto es simplemente un complemento.

SEMANA: Cita a figuras como Hipócrates, Ann Wigmore y Max Gerson. ¿Qué enseñanza de ellos considera más vigente hoy?

M.P.: Estas personas decían que el consumir frutas y vegetales todos los días podrían ayudarte a prevenir ciertos tipos de enfermedades, podían inclusive mejorar la calidad de una persona en una enfermedad terminal, brindándole alivio, inclusive podrían ser el complemento de un tratamiento médico en la enfermedad de la persona.

Por ejemplo, Gerson hablaba mucho sobre la zanahoria, y hoy en día vemos muchos estudios sobre la zanahoria. La doctora Wigmore hablaba mucho sobre el pasto de trigo, fue de las primeras personas en investigar lo que es el wheatgrass o pasto de trigo, que contiene casi el 100% de los minerales que necesita el cuerpo, y antioxidantes.

Hipócrates, el padre de la medicina, decía que somos lo que comemos, que nuestro estilo de vida va a definir lo que vamos a hacer en un futuro, entonces esta enseñanza de Hipócrates es muy poderosa.

SEMANA: ¿Qué plantas medicinales tienen hoy más respaldo científico y beneficiosas para la salud?

M.P.: Por ejemplo, está la cúrcuma, gracias a la curcumina, también se encuentra el jengibre, que tiene un compuesto que se llama gingerol, las raíces son muy poderosas, también tenemos el tomillo y el orégano, que lo utilizamos para las pastas o para darle sabor a las comidas, sin embargo, gracias al timol y carbacol, unos compuestos activos que contienen el tomillo y el orégano, pueden promover la prevención de ciertos tipos de cáncer, gracias a esos metabolitos secundarios,

Otro que recomendaría utilizarlo todo el tiempo, es el apio, el apio es muy poderoso, rico en vitaminas, minerales y antioxidantes. Entonces, creo que con esos ingredientes es más que suficiente.

SEMANA: Usted acaba de recibir un doctorado honoris causa en oncología integrativa. ¿Qué significa realmente esta disciplina y qué la diferencia del enfoque tradicional?

M.P.: Hay una organización muy importante aquí en Colombia que se llama el SIISDET, es una organización de médicos y científicos, tiene sobre 300 médicos y científicos, el director y presidente de la organización es un médico cirujano, ortopedista muy famoso aquí en Bogotá, ellos han estado por mucho, ya como unos 4 o 5 años, estuvieron estudiando mi trayectoria, estudiando lo que hago, Me hice parte de la organización y hace poquito en Panamá, junto con la Universidad de Ciudad David en Chiriquí, estuve recibiendo un doctorado honoris causa, entonces estoy súper súper feliz por eso.

Que tengo un buen grupo de apoyo de médicos convencionales, de psicólogos, de psiquiatras. Aquí en Bogotá, casi de 300 médicos y científicos que hay en esa organización, solo vemos 2 que trabajamos en la medicina natural y que nos dedicamos a la investigación de la medicina natural, pero estamos bien respaldados por ellos, estudian lo que hacen, nos ayudan en el proceso, así que como decimos en Puerto Rico, estamos bien baqueados.

SEMANA: Después de todo lo que ha aprendido y vivido, ¿qué lección le gustaría que quienes lean su libro se lleven consigo?

