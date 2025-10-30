Mhoni Vidente causó pánico con visión para el 31 de octubre: “Se va a asomar Lucifer en el cielo”

En la víspera de la noche del 31 de octubre, la reconocida astróloga Mhoni Vidente se pronunció por medio de sus redes sociales y compartió detalles de lo que podría ocurrir en medio de la celebración.

“Amigos, ¿qué va a pasar el día 31 de octubre? Definitivamente, es un día muy fuerte porque es cuando Dios le permite a Lucifer hacer todas sus maldades porque es el 13 al revés. Recordemos que el fin del cataclismo va a empezar el 13 de octubre del año 2031, que es el 13 al revés y este meteorito es el meteorito que habló el profeta Juan y Elías en las escrituras", mencionó la cubana.

Mhoni Vidente, famosa astróloga. | Foto: YouTube Mhoni Vidente - Reporte H

Reveló que, aunque no se trata del fin del mundo, esta fecha traerá consigo una gran cantidad de cambios que afectarían a los habitantes del planeta y podría generar diversos cambios de pensamiento en las personas.

“El meteorito de Lucifer, que iba a pasar el día 31 de octubre, iba a marcar completamente esa evolución del ser humano. No es de que se acabe la Tierra, simplemente que va a cambiar la conciencia y que el mundo esté mejor”, indicó.

¿Se puede salir en la noche de Halloween?

A través de su comunicación, Mhoni Vidente dio la indicación de algunas de las actividades que se deberían evitar el 31 de octubre, con el fin de protegerse y cuidar la energía positiva de todos los rituales que se realizan en esta fecha.

“¿Se han fijado que la gente últimamente está muy enojada y se andan peleando en todos lados y que no hay sentimientos de humanidad? Hay que cuidar mucho eso, hay que protegernos de las energías negativas. Ya les dije, no dentistas, no operarse, no trámites de ningún sentido. Sí pueden salir a pedir Halloween y a sus diversiones, pero ese día vienen cosas muy fuerte“, afirmó.

Mhoni Vidente habló sobre qué sucederá en esta etapa del 2025. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Lucifer se haría presente el 31 de octubre, según Mhoni Vidente

Otro de los detalles que dio la famosa astróloga sería la posible aparición del ángel expulsado del cielo: