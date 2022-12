“Mitómana”, así le dicen a Yina Calderón mostrando avances de su reto fitness en bikini

Parece que por fin Yina Calderón sentó cabeza y se dio cuenta de que una cirugía estética no lo es todo a la hora de tener un cuerpo moldeado, sano y delgado. Ella se sabe muy bien todos los pormenores del pre y del posoperatorio, pero de mantener la figura por mucho tiempo no es que tenga mucha información. Por eso decidió recurrir a expertos y mirar qué más hacer para lograr su figura deseada.

Que Yina Calderón ya no pase más por un quirófano no es gratuito y responde exactamente a eso, a que ha estado tantas veces postrada en una camilla bajo anestesia, mientras los cirujanos hacen lo que ella desea o necesita arreglar, que ya le dieron la indicación de que no puede volver a una sala de cirugías por bastante tiempo.

En los últimos meses, entró a sacarse biopolímeros, a ponerse unas prótesis nuevas en sus glúteos y a retirar una de ellas debido a una infección que le dio por no dejarse los drenajes posoperatorios el tiempo requerido.

Tres cirugías tan invasivas en su cuerpo con tan poco tiempo la una de la otra ya le pasaron factura a la DJ, quien tuvo que buscar otras alternativas para seguir luchando por la cintura de avispa que quiere tener y lucir con todo orgullo los atributos que su trabajo y su fama le han podido conseguir.

Yina les contó a sus seguidores de Instagram, en una de las tantas cuentas que tiene, que como ya no puede pasar por el quirófano y empezará una rutina de ejercicios combinada con una rigurosa dieta de alimentación y el uso de fajas específicas, para marcar su abdomen y tonificar el resto de los músculos de su cuerpo.

Todo esto lo anunció la también empresaria en las historias de Instagram, donde se mostró con un bikini blanco con estampado mini en flores que dejó ver mucha piel, algunas de las cicatrices de sus cirugías y su figura llena de curvas. Combinó con un par de tenis que estaba estrenando y la tenían como una niña chiquita recibiendo regalos de Navidad.

Días después de su anuncio fitness, Yina Calderón volvió a aparecer en sus redes sociales mostrando los “avances” que ha tenido su nuevo estilo de vida. El licor ya no tiene cabida, pues cada vez está consumiendo menos y su propósito es dejarlo del todo, debido a que no le ayuda con su físico y su proyecto de vida, que se estaba viendo afectado. Por las “bebetas” de cada ocho días, Calderón perdió contratos laborales, contactos en el medio, algunos amigos y hasta dinero.

El avance se puede ver gracias a que la influencer solamente está usando un bikini diminuto color fucsia oscuro, con hilos que amarran porciones de tela muy cortas para tapar lo mínimo de los atributos de Calderón, dejando a la luz un abdomen en teoría más reducido, con líneas que empiezan a generarse y unas piernas un poco más delgadas.

En los comentarios de la publicación hay todo tipo de mensajes sobre el cuerpo y el progreso de Calderón, entre los que se destacan algunos que animan a la DJ a seguir juiciosa con su entrenamiento y su dieta. Sin embargo, hay otros que la tratan de “mitómana” por creer que en cinco días ya va a poder ver cambios físicos, cuando lo más normal es que se noten a partir del tercer mes.

“Mitómana😂”; “Ya en menos de un mes va a tonificar y sacar.😂”; “Pierna saca por ahí a partir del año de gym, de resto implantes será, no hay de otra”; “El Pelo Y La Cara Para Cuándo😂”; “Yina asesórate de un entrenador, para tonificar debes primero tener masa muscular 💪🏽”; “Leyendo los comentarios y hay mucha gente criticona y de bajo autoestima. 😏”; “Usted puede… No lo publique... ¡Simplemente muéstralo a ti misma!” (SIC), son algunos de los mensajes que se leen en su publicación.