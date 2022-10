“Monstruosa y depredadora”: Andrea Valdiri enciende las redes con video candente

Andrea Valdiri no va con rodeos y cuando se propone algo, lo lleva a cabo con todo el nivel que requiere, como ha mostrado con sus anteriores proyectos, donde le ha apostado a diferentes formatos y sus pasos de baile son los protagonistas.

Todos los proyectos de la Valdiri siempre terminan en sus redes sociales, plataformas en las que ella mantiene una comunicación constante con sus fanáticos y donde muestra partes de su vida privada, como festejos personales y su vida con su actual esposo, el creador de contenido Felipe Zaruma.

Esta vez Valdiri estaba perdida de su perfil oficial de Instagram precisamente porque estaba trabajando en su nueva propuesta para Halloween, pero hoy volvió recargada con un clip y unas fotos “monstruosas” que levantaron todas las emociones de sus fanáticos, pues la sensualidad es la protagonista.

En el clip se ve a la Valdiri bailando en un sillón erótico muy al estilo ‘Partition’ de Beyoncé, posando a contraluz para mostrar solo su sombra y dejar mucho más a la imaginación de sus seguidores, quienes alaban a la barranquillera cada vez que se muestra sexy y ligerita de ropa.

Después del baile, Andrea se quita su peluca larga y, de un momento a otro, muestra su rostro totalmente transformado y desfigurado, como si fuera la cara de un engendro monstruoso con piel rojo escarlata y escamas, obviamente manteniendo las curvas despampanantes de la bailarina.

En la galería de fotos que también publicó Valdiri se ve la cara monstruosa en primer plano, con nariz y facciones de murciélago, protuberancias en el cráneo y unas gafas de sol tapando los horrorosos ojos. Esta imagen va acompañada de unas manos con garras largas y una cola que sale por detrás y envuelve el cuerpo rojo de la barranquillera.

La segunda y tercera foto ya son del cuerpo completo del monstruo que Valdiri creó, con piernas de alienígena hechas en montaje.

“Halloween 2022 🎃👻 ¿Y tu lado oscuro te domina?”, escribió la bailarina en la publicación del álbum de fotos, invitando a sus seguidores para que le comenten sobre el tema; sin embargo, a muchos no les gustó la faceta demoníaca de la influencer.

“Like si no te gustó 😢”, “te aplaudo todo menos eso, la sangre de Cristo tiene poder”, “no sé, pero ya no me están convenciendo este tipo de disfraces, hay algo oculto allí, algún tributo a alguien que todos sabemos jmmmm”, “like si también piensas que Andrea se volvió iluminati😢😂” y “siento decirlo me encanta todo de ti 🔥 pero esto NO ME GUSTÓ 🙄🙄” son algunos de los comentarios negativos hacia la costeña.

Todo lo contrario sucedió con el video erótico, donde los comentarios son más positivos e incluso incluyen algunas indirectas al esposo de Valdiri. “A sacar el lado oscuro jjajajajaja 😂😂😂😂😂😂”, “ayyy mijitos el polvo más caro de Barranquilla y sus alrededores”, “maldición todo lo que se está comiendo el saru. 🔥”, “ella Siempre Nos Sorprende 🔥😍”, “APOTEÓSICA👏❤️❤️❤️” y “❤️🔥👏siempre lo máximo está mujer Machi” son algunas de las frases en la sección de comentarios, donde también se lee una propia de Saruma: “🤯🥵🥵🥵🥵 que delicia 🤤”.

En las historias, Valdiri mostró parte del proceso de producción, donde se ven los encargados del montaje de las imágenes y hasta al mismo Felipe haciendo parte de las voces y sonidos que se escuchan en el clip. También se ve el detrás de cámaras del video y todas las poses que tuvo que hacer Andrea para lograr las mejores tomas.

Incluso, el artista en el que se inspiró Valdiri para crear a su monstruo le mandó saludes, le dio las gracias por el amor y le reposteó su historia en su cuenta oficial de Instagram.