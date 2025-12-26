Gente

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Millones de fanáticos compartieron su dolor por medio de las redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

26 de diciembre de 2025, 11:37 p. m.
Bamonte, conocido como "Teddy", que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990.
Bamonte, conocido como "Teddy", que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990. Foto: Getty Images

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure, falleció a los 65 años, anunció el viernes la legendaria banda británica de rock.

Bamonte, conocido como ‘Teddy’, que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990, “falleció en su casa tras una breve enfermedad durante las Navidades”, según un comunicado publicado en la página web del grupo, en el que expresan su “inmensa tristeza”.

“Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, ‘Teddy’ era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. (...) Le echaremos mucho de menos”, dice el texto.

El integrante de The Vure falleció el viernes, 26 de diciembre del 2025.
El integrante de The Cure falleció el viernes, 26 de diciembre del 2025. Foto: Getty Images

The Cure, con su emblemático cantante Robert Smith, de 66 años, ha evolucionado a lo largo de sus prolíficas décadas.

Gente

Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

Gente

“Te debería odiar, pero no me dan ganas”: J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado

Gente

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Gente

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Gente

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Gente

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Gente

Noche de suerte: los números de Walter Mercado con los que ganaría la lotería el 26 de diciembre

Galerias

The Cure en Bogotá: las inolvidables postales de una noche emblemática de rock británico a cargo de Robert Smith

Cultura

Joan Pons de Primavera Sound sobre su parada en Bogotá: “Queremos revitalizar todo, intervenir, que nos intervengan, y dar trabajo”

Música

Conozca el cartel completo de Primavera Sound Bogotá 2023

Bamonte formó parte del equipo técnico del grupo a partir de 1984, antes de pasar por dos etapas como miembro de la banda, en las que tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados.

En su comunicado, The Cure destacó que había contribuido a la creación de numerosos álbumes, entre ellos Wish de 1992, Wild Mood Swings de 1996, Bloodflowers de 2000, Acoustic Hits de 2001 y The Cure realizada en el 2004.

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

En su primer período con la banda, que empezó en 1990 y duró 14 años, tocó en más de 400 conciertos. Bamonte regresó al grupo en 2022 y desde entonces actuó en otros 90 shows.

Impulsado por la voz lastimera y desgarradora de Smith, The Cure contribuyó a dar forma al rock gótico con álbumes como Pornography de 1982.

Posteriormente, el grupo cosechó éxitos con temas mucho más alegres, entre ellos Friday I’m in Love. Sus últimos álbumes datan de 2008 4:13 Dream y del año pasado, Songs of a Lost World.

Los seguidores del artista se manifestaron por medio de las redes sociales.
Los seguidores del artista se manifestaron por medio de las redes sociales. Foto: Getty Images

Reacciones de sus seguidores en redes sociales

Luego de que la noticia se hiciera tendencia en distintos medios de comunicación, miles de seguidores del artista y fanáticos de la banda, se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y compartieron algunos mensajes cargados de dolor y tristeza por lo ocurrido, pues muchos estaban a la espera de poder ver a la agrupación completa en concierto y disfrutar de sus shows en vivo en los próximos meses.

“Nos dejaste un viernes, qué triste. Que Dios consuele a los corazones de todos ustedes, familiares, amigos y fans”; “Descansa en paz, Perry”; “Mis condolencias para la familia y amigos”; “Noticias devastadoras. Mi más sentido pésame” y “No puede ser, ya tenía mis boletas, qué momento tan triste para la música”, escribieron.

*Con información de AFP.

Mas de Gente

Gabriela Tafur lamentó pérdida familiar y recibió apoyo por parte de sus seguidores.

Gabriela Tafur sufrió dura pérdida y compartió doloroso mensaje en redes sociales: “Vuela alto”

J Balvin y Bizarrap: el junte más esperado de navidad

“Te debería odiar, pero no me dan ganas”: J Balvin sacude el mundo con la Session #62. Hasta Omar Geles es mencionado

Famoso actor de Nickelodeon enfrenta fuerte crisis y destruye hotel que lo ayudaba en medio de la fuerte situación.

“No está bien”: Tylor Chase, actor de Nickelodeon, sufrió crisis y destrozó hotel que le prestó ayuda

Arturo Vidal y Sonia Izasa disfrutando de las ferias de Cali

Como un caleño más: Jugador de la selección chilena se bañó en las aguas del río Pance

Bamonte, conocido como "Teddy", que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990.

Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62, fecha y horario del estreno

Bizarrap y J Balvin anuncian su primera colaboración en la BZRP Music Session #62: fecha y horario del estreno

Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje.

Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Noche de suerte: los números de Walter Mercado con los que ganaría la lotería el 26 de diciembre

Cartagena no duerme cuando el mundo baila: &ME y la última gran noche del año

Cartagena no duerme cuando el mundo baila: &ME y la última gran noche del año

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle, “no lo hemos abandonado”

Padre de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué su hijo está viviendo en la calle: “No lo hemos abandonado”

Noticias Destacadas