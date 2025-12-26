Murió Perry Bamonte, integrante de ‘The Cure’: se reveló la causa del fallecimiento

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure, falleció a los 65 años, anunció el viernes la legendaria banda británica de rock.

Bamonte, conocido como ‘Teddy’, que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990, “falleció en su casa tras una breve enfermedad durante las Navidades”, según un comunicado publicado en la página web del grupo, en el que expresan su “inmensa tristeza”.

“Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, ‘Teddy’ era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. (...) Le echaremos mucho de menos”, dice el texto.

El integrante de The Cure falleció el viernes, 26 de diciembre del 2025. Foto: Getty Images

The Cure, con su emblemático cantante Robert Smith, de 66 años, ha evolucionado a lo largo de sus prolíficas décadas.

Bamonte formó parte del equipo técnico del grupo a partir de 1984, antes de pasar por dos etapas como miembro de la banda, en las que tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados.

En su comunicado, The Cure destacó que había contribuido a la creación de numerosos álbumes, entre ellos Wish de 1992, Wild Mood Swings de 1996, Bloodflowers de 2000, Acoustic Hits de 2001 y The Cure realizada en el 2004.

En su primer período con la banda, que empezó en 1990 y duró 14 años, tocó en más de 400 conciertos. Bamonte regresó al grupo en 2022 y desde entonces actuó en otros 90 shows.

Impulsado por la voz lastimera y desgarradora de Smith, The Cure contribuyó a dar forma al rock gótico con álbumes como Pornography de 1982.

Posteriormente, el grupo cosechó éxitos con temas mucho más alegres, entre ellos Friday I’m in Love. Sus últimos álbumes datan de 2008 4:13 Dream y del año pasado, Songs of a Lost World.

Los seguidores del artista se manifestaron por medio de las redes sociales. Foto: Getty Images

Reacciones de sus seguidores en redes sociales

Luego de que la noticia se hiciera tendencia en distintos medios de comunicación, miles de seguidores del artista y fanáticos de la banda, se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y compartieron algunos mensajes cargados de dolor y tristeza por lo ocurrido, pues muchos estaban a la espera de poder ver a la agrupación completa en concierto y disfrutar de sus shows en vivo en los próximos meses.

“Nos dejaste un viernes, qué triste. Que Dios consuele a los corazones de todos ustedes, familiares, amigos y fans”; “Descansa en paz, Perry”; “Mis condolencias para la familia y amigos”; “Noticias devastadoras. Mi más sentido pésame” y “No puede ser, ya tenía mis boletas, qué momento tan triste para la música”, escribieron.

*Con información de AFP.