Gente

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

La mujer brilló en las redes sociales y mostró su amor por los videojuegos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

24 de diciembre de 2025, 9:36 p. m.
La creadora de contenido de videojuegos murió a sus 78 años de edad. Foto: Instagram @epicgamaergrandma

Por medio de las redes sociales, la comunidad digital de la creadora de contenido Epic Gamer Grandma, quedó sorprendida, pues sus familiares confirmaron su muerte, generando una ola de reacciones en su cuenta oficial de Instagram.

A lo largo de su carrera en las plataforma digitales, la mujer de 78 años obtuvo popularidad debido a su cercanía con el público joven y su amor por los videojuegos, pues pese a que no hacía parte del grupo objetivo, disfrutaba de esta industria y se mantenía actualizada con los lanzamientos y cambios.

Epic Gamer Grandma se convirtió en una de las estrellas del mundo de los juegos y su presencia en las redes sociales llegó a romper algunos estereotipos, demostrando que la edad no es una barrera para hacer parte de las redes sociales y entender los nuevos productos digitales y tecnológicos que se presenta día a día por medio del internet.

Centrada en las transmisiones en vivo, la mujer sumo más de 859.000 seguidores, quienes se identificaron con su humor y carisma y constantemente, estaban atentos a sus publicaciones.

El anuncio de su muerte fue compartido por sus familiares mediante un post en el perfil de Instagram de la mujer:

“Descansa en paz, abuela. La publicación que nunca quise hacer (25/8/47-21/12/25), se lee.

Esto causó tristeza dentro de su comunidad, pues sus transmisiones no eran dedicadas exclusivamente a los videojuegos, sino que, también llegaba a tener conversaciones cotidianas con sus seguidores, las cuales terminaban en reflexiones y consejos de vida para muchas de las generaciones que se conectaron con ella.

Por medio de la sección de los comentarios, miles de personas se despidieron de la mujer y le agradecieron por la compañía y el acompañamiento que le dio muchos a lo largo de los años que estuvo presente en las redes.

“No puede ser, yo la amaba”; “Qué triste, qué en paz descanse”; “Un abrazo para todos sus familiares y seguidores”; “Qué tristeza que todo haya pasado en diciembre, espero que su familia esté bien y tengan una noche tranquila”; “Dios mío, qué dolor, era una mujer muy amorosa y y especial” y “Qué en paz descanse”, son algunas de las palabras que se leen.

Debido a que hasta el momento no se conocen las causas de su deceso, muchos de sus seguidores están a la espera de un nuevo pronunciamiento de parte de sus familiares, en el que se explique lo ocurrido.

