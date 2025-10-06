Suscribirse

Ni Diomedes Díaz tiene ese récord. La historia de los “60 hermanos” de Nelson Velásquez

El cantante de música vallenata cuenta una historia de su padre que, según él, supera el récord que tiene Diomedes Díaz.

Redacción Gente
7 de octubre de 2025, 12:12 a. m.
Podcast Sin Filtro
Nelson Velásquez es hijo de Aníbal Velásquez, cantante y compositor colombiano. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

En la historia de la música vallenata mucho se ha hablado sobre el número de hijos que tuvieron los juglares vallenatos. En épocas pasadas era normal tener una gran cantidad de hijos porque los artistas recorrían el país y en varios lugares tenían familias.

Aunque el tiempo ha cambiado y las cosas ya son totalmente diferentes, Nelson Velásquez habló sobre su padre, Aníbal Velásquez, reconocido cantante y compositor colombiano.

Velásquez dice que la cifra que ronda por ahí de unos 45 hermanos debe ser superior por todo lo que ha conocido en los últimos años.

Contexto: Nelson Velásquez se destapa sobre su caso judicial: “Yo desaparezco el día que Dios quiera. ¿Es delito cantar?”

“Yo creo que esa cifra ya pasó, en estos días estaba hablando con una hermana mayor, tengo muchos hermanos que pueden tener más de 70 años, mi papá tiene 90, que pueden ser más de 60 hijos que en total tuvo Aníbal Velásquez”, contó en Sin filtro en SEMANA.

La historia de los “60 HERMANOS” de Nelson Velásquez | Sin Filtro

El cantante vallenato confirma que no los conoce a todos, pero que sí sabe de su existencia. “Conozco poquitos, con mi mamá fuimos ocho en total. En Medellín hay cuatro y en Venezuela hay bastantes porque mi papá vivió más de 20 años en ese país y tiene muchos hijos”.

Contexto: ‘Sin filtro’ con Nelson Velásquez, la voz del vallenato romántico

Agregó: “Cuando yo no era muy conocido en Venezuela, llegaba la gente a los conciertos a preguntarme y decían que eran mis hermanos. Me decían que me buscaban y yo al verlas sabía que sí, que eran hermanos. Así conocí en Venezuela unos 10, así que de los 60 conozco a unos 15″.

Por eso cree que su padre, Aníbal Velásquez, tiene el récord del vallenato con el mayor número de hijos.

“60 hijos es mucho, yo no sé cómo hizo mi papá. En estos días estaba viendo un programa sobre que los juglares vallenatos tenían muchos hijos y hablaban de Alfredo Gutiérrez, Diomedes Díaz, Calixto Ochoa y me dije: pero no metieron a Aníbal Velásquez que tiene el récord”.

Contexto: Historia revelada: “Me enamoré de Marbelle. Cuando me conoció era demasiado inmaduro”

“Que Diomedes tuvo 35, que Calixto no sé cuántos, pero Aníbal tiene más de 60 y en varios países, es internacional”, finalizó.

Asegura que la gente no cree cuando escucha esa cifra, pero que está confirmada y que la familia tiene la certeza de que su padre tienen un gran número de hijos en Venezuela que seguramente no se conocen entre sí.

Vea la conversación completa

SIN FILTRO con Nelson Velásquez, la voz del vallenato romántico | T3 E8

Noticias Destacadas

