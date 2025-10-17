Nicole Wallace y Gabriel Guevara, protagonistas de la trilogía Culpables, revelan en SEMANA detalles de la última película Culpa Nuestra

La saga Culpables llegó a su final. El 16 de octubre se estrenó en Prime Video Culpa Nuestra, la última película de esta trilogía inspirada en el libro de la escritora argentina Mercedes Ron.

SEMANA habló en exclusiva con Noah y Nick, interpretados por los actores Nicole Wallace y Gabriel Guevara, quienes revelaron detalles de este formato que les marcó su vida.

'Culpa Nuestra' ya está disponible en Prime Video. | Foto: Instagram: @itsnicolewallace

Nicole Wallace

SEMANA: ¿Qué fue lo más desafiante de interpretar a Noah durante estas dos películas?

Nicole: Creo que lo más desafiante ha sido volver a cada película y buscar algo diferente y algo más que aportar a las películas al personaje, encontrar un... volver al set, llevar un set como protagonista, que es algo que tampoco es fácil y sí, eso ha sido lo más challenging.

Nicole Wallace interpreta a Noah. | Foto: Prime Video

S: ¿Qué mensaje te gustaría que los fans tengan con estas películas?

N: Creo que la culpa siempre es de muchas personas, creo que es lo que más encapsula las películas y que el rencor nunca es bueno, que el perdón siempre lo resuelve todo y sobre todo que el amor es muy importante, que la familia... y que son importantes este tipo de historias también en el momento en el que vivimos.

S: ¿Podemos decir que básicamente eso es lo que tú te llevas de Noah?

N: Sí, eso es lo que yo me llevo de Noa, también me llevo mucho aprendizaje y muchas lecciones de vida como profesionales y también personales.

S: ¿Qué significa para ti que esta saga se haya vuelto un fenómeno mundial?

N: Bueno, pues un halago increíble y un empujón de que estoy haciendo lo que es correcto y de que este es mi camino y estar muy agradecida de que la gente nos apoye y les haya gustado tanto.

Nicole Wallace interpreta a Noah. | Foto: Prime Video

S: ¿Sientes que ese proyecto marcó un antes y un después en tu vida personal?

N: Creo que mi vida personal... sí, hay cosas que se han complicado más, hay cosas que han cambiado. Creo que al final tu vida profesional siempre se mezcla con tu vida personal. Si tienes más tiempo en el trabajo, tienes menos tiempo con la gente que te quiere, etc.

Y creo que eso sí que ha sido algo que ha cambiado mucho, pero no creo que haya sido un antes y un después a nivel de que mis amigos sigan siendo los mismos y mi familia también y mi día a día sigue siendo el mismo, menos cuando estoy en Ibiza promocionando una trilogía. Pero por lo demás, sí, todo está bastante igual.

S: Nicole, ¿qué mensaje le dejas a todos los fans de Colombia?

N: Pues muchísimas gracias por ver las pelis, que espero que os guste la tercera y última entrega y que amo Colombia, que viva el Aguardiente.

Gabriel Guevara

SEMANA: ¿Cómo ha sido la evolución de Nick en estas tres películas?

Gabriel: ¡Guau! Pues bueno, empezamos con un Nick más jovencito, más rebelde, que después pasa a enamorarse profundamente de Noah, que es su hermanastra, y ya de ahí pasamos a verdades o secretos ocultos que teníamos por ahí familiares y que hacen que esta pareja se separe.

Y en esta tercera película, lo que vamos a ver es más bien como una lucha interna de cada uno de los dos. Un Nick Leister mucho más maduro, centrado en su trabajo, que su trabajo es como su vía de escape para afrontar como ese caos que tiene interno. Entonces, es un poco eso.

Gabriel Guevara interpreta a Nick. | Foto: Prime Video

S: ¿Qué crees que hace Nick para ser tan atractivo a los fans?

G: Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. En ese aspecto, me has pillado. No tengo ni idea.

Yo creo que es por su forma de hacer las cosas, de hablar, me imagino. No sé, no lo tengo ni idea. Su carisma es encantador, es un chico elegante, es un chico, no sé, con labia.

Entonces, yo creo que igual es eso, no sé.

S: ¿Qué aprendiste de Nick para tu vida?

G: Bueno, yo creo que el tener un poco más de templanza a la hora de decidir las cosas, estar como más interior, manifestarme más en lo interior en vez de lo exterior.

Gabriel Guevara interpreta a Nick. | Foto: Prime Video

S: ¿Qué mensaje te gustaría que el público se quede con esta última película?

G: Pues no lo sé, yo creo que el mensaje que yo daría es... Hay que hacer introspección para poder corregir tus errores y poder... progresar, evolucionar como persona. Y hay que estar bien emocionalmente y mentalmente para empezar una relación. Y... Y para poder darle todo ese amor y todo eso que se merece la otra persona, que sería tu pareja, imagínate.

S: Gabriel, ¿qué mensaje le dejas a los fans de Colombia?