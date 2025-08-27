El próximo jueves 16 de octubre llega a Prime Video Culpa Nuestra, la tercera entrega de la trilogía cinematográfica basada en la saga literaria Culpables, escrita por Mercedes Ron, protagonizada de nuevo por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, quienes interpretan a Noah y Nick, respectivamente.

Esta nueva entrega de la saga, dirigida por Domingo González, saldrá al aire en más de 200 países, zonas y territorios, dando a conocer así el romance adolescente de habla hispana.

¿De qué trata Culpa nuestra en Prime Video?

Esta saga sigue la historia de amor de Nick y Noah, dos jóvenes que se conocieron debido a que la madre de ella tiene una relación con el padre del joven abogado.

En esta entrega, la pareja, quienes terminaron separados, tendrá su reencuentro en el matrimonio de sus mejores amigos Jenna y Lion.

El nuevo obstáculo que enfrentarán ambos en esta nueva entrega será la imposibilidad de Nick por perdonar a Noah.

Esta película contará con varios reingresos y también un nuevo rostro.

Regresos : Marta Hazas, Iván Sánchez, Víctor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriel Andrada, Álex Bejar, y Felipe Londoño.

: Marta Hazas, Iván Sánchez, Víctor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriel Andrada, Álex Bejar, y Felipe Londoño. Nuevo rostro: Fran Morcillo.

Acá se puede apreciar el avance oficial de esta nueva entrega de la saga:

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nicole Wallace reveló que próximamente llegará Culpa nuestra a Prime Video y escribió un emotivo mensaje:

“Culpa nuestra sale el 16 de octubre y se siente como si estuviera soñando. Un viaje tan largo y tanto trabajo duro llegan a su fin. Me siento muy agradecida con todos ustedes; en este periodo han hecho que esta montaña rusa sea menos solitaria, más emocionante y en general, que valga la pena. He aprendido muchísimo. El inicio del final comienza y no puedo esperar para verlos a todos y compartir, voy a llorar tanto durante este proceso”.

Nicole Wallace, protagonista de Culpa nuestra, habló sobre el papel de las mujeres en la industria

Wallace, quien en 2023 protagonizó Culpa mía junto a Gabriel Guevara, también estrenó Ni una más, serie de Netflix en la que coincidió con Guevara bajo la dirección de Eduard Cortés, realizador que fue acusado de acoso sexual por más de 50 mujeres.

“Cuando era más pequeña, igual era más inocente, pero he ido aprendiendo con el tiempo lo difícil que es ser mujer, y ser mujer joven, en la industria. A veces hay que luchar con uñas y dientes para ser escuchada, protegida y respetada”, señaló.

Aunque la actriz aseguró que se van “haciendo avances”, también confesó que admira a actrices más mayores, como Najwa Nimri, a las que se “juzga mucho” por su actitud.

“Son criticadas por ser más bordes, mandonas o estrictas”, dijo.

“Les decimos eso porque son mujeres, porque si hay un hombre que se enseña así, decimos que simplemente es un hombre con las cosas claras. Cuando lo vemos en mujeres, decimos que es una diva”, esgrimió.