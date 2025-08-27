Suscribirse

Series

‘Culpa nuestra’ llega a Amazon Prime Video: cuándo se estrena, de qué se trata y quiénes actúan

Esta saga estrenará su tercera y última entrega de la mano de Nicole Wallace y Gabriel Guevara como protagonistas.

Redacción Cultura
27 de agosto de 2025, 8:20 p. m.
'Culpa Nuestra', película de Prime Video, está próxima a estrenarse.
Culpa Nuestra, película de Prime Video, está próxima a estrenarse. | Foto: Instagram: @itsnicolewallace

El próximo jueves 16 de octubre llega a Prime Video Culpa Nuestra, la tercera entrega de la trilogía cinematográfica basada en la saga literaria Culpables, escrita por Mercedes Ron, protagonizada de nuevo por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, quienes interpretan a Noah y Nick, respectivamente.

Esta nueva entrega de la saga, dirigida por Domingo González, saldrá al aire en más de 200 países, zonas y territorios, dando a conocer así el romance adolescente de habla hispana.

¿De qué trata Culpa nuestra en Prime Video?

Esta saga sigue la historia de amor de Nick y Noah, dos jóvenes que se conocieron debido a que la madre de ella tiene una relación con el padre del joven abogado.

En esta entrega, la pareja, quienes terminaron separados, tendrá su reencuentro en el matrimonio de sus mejores amigos Jenna y Lion.

El nuevo obstáculo que enfrentarán ambos en esta nueva entrega será la imposibilidad de Nick por perdonar a Noah.

Contexto: 5 frases de “Mi año en Oxford” de Netflix que le romperán el corazón

Esta película contará con varios reingresos y también un nuevo rostro.

  • Regresos: Marta Hazas, Iván Sánchez, Víctor Varona, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriel Andrada, Álex Bejar, y Felipe Londoño.
  • Nuevo rostro: Fran Morcillo.

Acá se puede apreciar el avance oficial de esta nueva entrega de la saga:

Culpa Nuestra - Teaser Oficial | Prime Video España

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nicole Wallace reveló que próximamente llegará Culpa nuestra a Prime Video y escribió un emotivo mensaje:

Culpa nuestra sale el 16 de octubre y se siente como si estuviera soñando. Un viaje tan largo y tanto trabajo duro llegan a su fin. Me siento muy agradecida con todos ustedes; en este periodo han hecho que esta montaña rusa sea menos solitaria, más emocionante y en general, que valga la pena. He aprendido muchísimo. El inicio del final comienza y no puedo esperar para verlos a todos y compartir, voy a llorar tanto durante este proceso”.

Nicole Wallace, protagonista de Culpa nuestra, habló sobre el papel de las mujeres en la industria

Wallace, quien en 2023 protagonizó Culpa mía junto a Gabriel Guevara, también estrenó Ni una más, serie de Netflix en la que coincidió con Guevara bajo la dirección de Eduard Cortés, realizador que fue acusado de acoso sexual por más de 50 mujeres.

“Cuando era más pequeña, igual era más inocente, pero he ido aprendiendo con el tiempo lo difícil que es ser mujer, y ser mujer joven, en la industria. A veces hay que luchar con uñas y dientes para ser escuchada, protegida y respetada”, señaló.

Aunque la actriz aseguró que se van “haciendo avances”, también confesó que admira a actrices más mayores, como Najwa Nimri, a las que se “juzga mucho” por su actitud.

Contexto: ¿Qué pasa si escribe estos códigos en Netflix? Así puede desbloquear series y películas “escondidas”

“Son criticadas por ser más bordes, mandonas o estrictas”, dijo.

“Les decimos eso porque son mujeres, porque si hay un hombre que se enseña así, decimos que simplemente es un hombre con las cosas claras. Cuando lo vemos en mujeres, decimos que es una diva”, esgrimió.

“Hay que ser divas durante mucho tiempo para hacerse respetar porque si no, de lindas y de profesionales, nos callamos muchas cosas y acabamos de tontas. He aprendido mucho durante estos últimos dos años sobre todo”, añadió, aunque admitió que disfruta siendo parte de la industria porque “desde dentro es donde se provoca el cambio”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cayeron integrantes de la banda que intentó secuestrar a un empresario en una ambulancia en inmediaciones del parque de la 93, en Bogotá

2. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

3. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

4. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

5. Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Amazon Primeseries

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.