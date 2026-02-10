Cultura

Estas son las 15 mejores películas para ver en Amazon Prime Video en febrero

Una lista de películas llenas de acción, romance, animación y suspenso.

Redacción Cultura
10 de febrero de 2026, 5:47 p. m.
Prime Video ha cambiado su forma de navegación dentro de la aplicación.
Prime Video ha cambiado su forma de navegación dentro de la aplicación.

Prime Video ofrece este mes de febrero un catálogo que mezcla estrenos recientes, clásicos de acción y dramas intensos perfectos para hacer maratón con amigos, familia o la pareja.

1. The Wrecking Crew

YouTube video v8R0xDczERo thumbnail

Estrenada en noviembre de 2025, domina el top número 1 con semanas ininterrumpidas en el liderazgo colombiano. Dirigida por Todd Phillips, sigue a dos hermanos albañiles, Jason Momoa y J.K. Simmons, que se ven envueltos en un complot corporativo tras un accidente laboral, desatando persecuciones y revelaciones familiares en un thriller de 112 minutos. El elenco incluye a Melissa Leo y Common, y la cinta acumuló nominaciones a los Saturn Awards por efectos visuales.

2. Ballerina

YouTube video iS6CdinpJew thumbnail

Este spinoff de John Wick es dirigido por Len Wiseman, presenta a Ana de Armas como una asesina entrenada en una academia rusa que busca vengar a su familia, con secuencias entre ballet letal y tiroteos en 105 minutos. Junto a ella actúan Keanu Reeves, Ian McShane y Norman Reedus; el filme recibió elogios en los MTV Movie Awards por su coreografía de acción y recaudó 180 millones de dólares en taquilla.

3. Dangerous Animals

YouTube video WR2btzjmmuc thumbnail

La película dirigida por Scott Derrickson gira en torno a un biólogo marino, atrapado en una isla infestada durante una tormenta, enfrentando tiburones y cocodrilos en un survival de alto voltaje. El reparto suma a Bill Nighy, y la producción obtuvo un premio en el Festival de Sitges por sonido y efectos prácticos.

Apple TV+ refuerza su apuesta por la ciencia ficción con la segunda entrega de ‘Monarch’ y nuevos spin-offs

4. Kung Fu Panda 4

YouTube video _inKs4eeHiI thumbnail

Película de animación de 94 minutos dirigida por Mike Mitchell, la cual sigue las aventuras de Po, interpretado por Jack Black, quien debe entrenar a una nueva Guerrero Dragón mientras lidia con un villano camaleón que roba poderes kung fu. El voice cast incluye a Awkwafina, Dustin Hoffman y Jamie Chung; la saga ha ganado dos Annie Awards previos por animación y voz masculina protagónica.

5. The Baker

YouTube video H25P_C7Ft7c thumbnail

Thriller de 97 minutos con Barry Pepper como un panadero irlandés que regresa a su pueblo para proteger a su familia de mafiosos, dirigido por Don McKellar. El elenco cuenta con Ron Perlman y Erin Karpluk; la película se llevó el premio del público en el Festival de Toronto por su guion tenso.​

6. Shadow Force

YouTube video DkSJyXgQFiE thumbnail

Película de acción de 110 minutos dirigida por Joe Carnahan, protagonizada por Kerry Washington como agente secreta retirada que une fuerzas con su esposo, Omari Hardwick, contra un cartel; recibió nominaciones NAACP Image Awards por actuación femenina.​

7. Wrath of Man

YouTube video EFYEni2gsK0 thumbnail

Cinta de acción de Guy Ritchie con Jason Statham como vigilante en una empresa de blindados, vengando un robo, junto a Holt McCallany y Josh Hartnett; 119 minutos que acumularon 104 millones en taquilla global.​

8. Black Site

YouTube video Gs9Z-XP57Hk thumbnail

Película de acción de 97 minutos con Michelle Dockery y Jason Clarke como agentes de la CIA en una base secreta contra un terrorista; dirigida por Mike Berry, nominada a los British Independent Film Awards.​

9. Splitsville

YouTube video VrdSQSLD63Q thumbnail

Comedia romántica de 100 minutos con Will Ferrell y Rachel McAdams como pareja en divorcio compitiendo por su perro; dirigida por Judd Apatow, ganadora de un People’s Choice Award.​

10. Parecido a un asesinato

YouTube video vP9gw4cafts thumbnail

Película española de thriller de 105 minutos dirigida por Daniel Calparsoro, disponible en el catálogo colombiano según listados de estrenos mensuales. La trama sigue a una joven abogada, Blanca Suárez, que defiende a un hombre acusado de homicidio en un caso que parece resuelto, pero descubre inconsistencias que la llevan a un laberinto de corrupción judicial y secretos familiares en Bilbao. El elenco incluye a Hovik Keuchelyan como el sospechoso, Tristán Ulloa y Natalia de Molina en roles secundarios, y la cinta recibió el premio del Festival de Cine Español de Málaga a mejor actriz para Suárez por su interpretación intensa.

11. Trap House

YouTube video JQviJzLafcg thumbnail

Estrenada en noviembre y aún en el top colombiano, dura 108 minutos y está dirigida por Antoine Fuqua; la trama sigue a los hijos adolescentes de un agente encubierto de la DEA, Dave Bautista, y su compañero, quienes usan tácticas aprendidas de sus padres para robar a un cartel mexicano, desencadenando una persecución familiar de alto riesgo en Miami. El elenco incluye a Bautista, Jacob Tremblay y Sienna Miller, y la cinta ganó el premio del público en el Festival de Cine de Austin por su guion original.

12. Together: Juntos hasta la muerte

YouTube video d8EfElwqc9o thumbnail

Película de 92 minutos y dirigida por Michael Pearce, llegará el 14 de febrero como estreno perfecto para el mes. Una pareja, Sutherland Hussey y Arsema Thomas, se muda a una casa aislada buscando un nuevo comienzo, pero una fuerza invisible invade su relación y cuerpos, alternando romance con terror psicológico en un entorno opresivo. El reparto suma a Dave Bautista en un rol secundario, y recibió nominaciones a los British Independent Film Awards por dirección y diseño de producción.​

13. La meta es el amor

YouTube video m-dp6lQwGSI thumbnail

Romance de 99 minutos estrenado el 4 de febrero bajo la dirección de Stella Meghie, presenta a Laura Harrier como una entrenadora deportiva que reta a un quarterback arrogante, Jonathan Daviss, en un campamento de verano, explorando rivalidad que evoluciona a conexión emocional en Atlanta. Secundados por Teyana Taylor, acumuló elogios en el American Black Film Festival por química actoral.​

14. Me has robado el corazón

YouTube video LlMowtCt5bE thumbnail

Comedia romántica de 106 minutos dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara como exnovios que coinciden en una boda familiar en Madrid y fingen reconciliación para ganar un premio, desatando enredos hilarantes. El elenco incluye a Ernesto Alterio, y la película se llevó el premio Goya a mejor guion adaptado.​​

15. El engaño

YouTube video ba6NslzXkzs thumbnail

Película de aventura de acción histórica de 118 minutos dirigida por Chad Stahelski, que sigue a una pirata, Priyanka Chopra-Jonas, aliada con un mercenario, Karl Urban, en duelos de espada y batallas navales del siglo XVIII para proteger un tesoro familiar de traidores ingleses. Con elenco que suma a Sam Worthington, obtuvo el premio Saturn a mejores efectos visuales.

Noticias Destacadas