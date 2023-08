“No había nada serio”, se destapa el acuerdo que tendrían Shakira y Hamilton sobre su relación

La reconocida cantante colombiana ha estado en el centro de la atención en el mundo del entretenimiento no solo por sus más recientes éxitos musicales que la han catalogado como una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, sino también por el escándalo que generó su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, luego de conocerse que el español tendría una nueva relación sentimental mientras estaba con Shakira. Esta situación, que sucedió hace aproximadamente más de un año, sigue latente en la retina de los seguidores y amantes tanto de la barranquillera como de Piqué.

La autora de ‘Copa Vacía’ no se ha quedado en la tristeza y ha logrado mantenerse como una de las cantantes más escuchadas en los últimos meses , así mismo su vida social ha estado bastante agitada y hace algunas semanas se dio a conocer un rumor que aseguraba una posible relación entre la cantante y el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton.

En las últimas semanas, Hamilton y Shakira fueron vistos en una isla de España, donde estuvieron algunos días de vacaciones , sin embargo, la colombiana estuvo hospedándose en un lugar diferente al del británico, quien habría salido con varios amigos y modelos en un yate donde Shakira no estuvo presente.

El reconocido periodista Jordi Marti, quien ha seguido muy de cerca la carrera de Shakira desde que residía en España, dio a conocer que entre Hamilton y Shakira tan solo existe una amistad. “Hoy me gustaría desmentir una información que ha salido en un periódico catalán, donde afirman que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. Puedo desmentir categóricamente esa información, porque he hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre ellos dos siempre ha habido una amistad bonita”, dijo el periodista.