Noche de suerte: los números de Walter Mercado con los que ganaría la lotería el 26 de diciembre

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Es por esto que, su sobrina Betty B. Mercado comparte diariamente, el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, además de los números de la suerte que brindarían prosperidad por medio de juegos de azar.

Para la noche del viernes, 26 de diciembre, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento ideal para cerrar ciclos y mirar hacia nuevos horizontes con mayor madurez y responsabilidad.

Números de la suerte: 41, 29, 13.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Actuar con honestidad será clave para mantener la estabilidad. La prudencia abre puertas a recompensas duraderas.

Números de la suerte: 49, 6, 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Experimentan alivio en asuntos de salud y bienestar emocional. La armonía regresa y permite disfrutar del descanso y del placer sin culpas.

Números de la suerte: 5, 17, 22.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Debe liberarse de miedos y expresar sentimientos con mayor sinceridad. El amor sorprende y trae nuevas oportunidades para construir estabilidad afectiva.

Números de la suerte: 1, 43, 27.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las relaciones, tanto sentimentales como profesionales, fluyen con mayor facilidad y abren caminos inesperados.

Números de la suerte: 33, 47, 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Aprenderá a soltar cargas ajenas y a confiar más en su intuición. La fe y la claridad mental fortalecen cada decisión tomada en esta fecha.

Números de la suerte: 30, 4, 23.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los asuntos legales y económicos se muestran favorecidos. La noche trae equilibrio y recompensas por esfuerzos sostenidos en el tiempo.

Números de la suerte: 39, 21, 5.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Enfrenta decisiones importantes con valentía. Dejar atrás el pasado permitirá recuperar la confianza y avanzar con mayor firmeza.

Números de la suerte: 14, 26, 9.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Canaliza su energía hacia el crecimiento personal y laboral. La fe se convierte en su mayor protección ante obstáculos externos.

Números de la suerte: 9, 18, 32.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Sana heridas familiares y aprende de experiencias pasadas. La madurez emocional fortalece sus próximos pasos.

Números de la suerte: 3, 11, 50.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vive revelaciones importantes en el amor. La claridad emocional define quién permanece y quién se aleja de su camino.

Números de la suerte: 40, 25, 17.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Conecta con su intuición y recibe apoyo del entorno. Viejos conflictos se resuelven y llega una sensación de alivio y renovación.

Números de la suerte: 18, 15, 2.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.