Números de la suerte de Walter Mercado para el 14 de septiembre; cifras cargadas de suerte

El recuerdo de Walter Mercado permanece vigente y sus seguidores continúan buscando inspiración en los horóscopos que dejó como legado. Aunque el reconocido astrólogo ya no está presente, su familia mantiene viva su obra y se asegura de que su influencia perdure.

Para el domingo 14 de septiembre, tal como informó El Nuevo Herald, fue Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora cercana, quien asumió la tarea de redactar las predicciones del día, ofreciendo a cada signo una guía clara para enfrentar la jornada.

El inicio de este periodo trae consigo nuevas posibilidades, por lo que será fundamental mantenerse abiertos y preparados ante las transformaciones que puedan surgir.

Aries:

Día de creatividad y de expresar sentimientos auténticos que traerán resultados positivos en lo personal. La Luna en Géminis impulsa al liderazgo con entusiasmo.

Números de la suerte: 3, 17, 29

Tauro:

Momento de curiosidad e intuición aguda. Ver la vida desde otra perspectiva permite aceptar cambios positivos.

Números de la suerte: 6, 14, 33.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Géminis:

La palabra cobra poder para sanar relaciones y conectar mundos distintos. La Luna en su signo potencia la vida social y mental.

Números de la suerte: 5, 19, 28.

Cáncer:

Jornada de introspección y silencio. Es importante reflexionar antes de actuar y conectar con la verdadera esencia.

Números de la suerte: 2, 12, 30.

Leo:

El liderazgo se expresa desde la empatía y la escucha. Hoy se trata más de acompañar que de aconsejar.

Números de la suerte: 9, 21, 36.

Virgo:

Aunque busca orden, se le invita a fluir con lo inesperado. El caos puede mostrar nuevas formas de vivir con esperanza.

Números de la suerte: 4, 13, 29.

Libra:

Día propicio para conversaciones profundas que aclaran inquietudes. La honestidad fortalece la armonía personal.

Números de la suerte: 7, 18, 31.

Escorpio:

Salen a la luz secretos liberadores. La verdad, aunque intensa, se convierte en una herramienta de transformación.

Números de la suerte: 8, 22, 35.

Sagitario:

Se activa la fuerza para planear nuevas aventuras. La Luna impulsa a evaluar opciones antes de decidir.

Números de la suerte: 10, 16, 32.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Capricornio:

Jornada de mucha actividad mental. La clave está en soltar el control y aceptar que no todo es perfecto.

Números de la suerte: 1, 11, 26.

Acuario:

Día de gran creatividad con ideas inspiradoras. Compartirlas con alguien de confianza será beneficioso.

Números de la suerte: 15, 20, 34.

Piscis:

Surgen inquietudes internas, pero se puede transformar lo negativo en positivo para atraer bienestar en todos los aspectos.