Suscribirse

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 14 de septiembre; cifras cargadas de suerte

El legado del astrólogo sigue causando reacciones en sus fieles seguidores.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

14 de septiembre de 2025, 12:18 a. m.
Walter Mercado.
Walter Mercado. | Foto: Getty Images

El recuerdo de Walter Mercado permanece vigente y sus seguidores continúan buscando inspiración en los horóscopos que dejó como legado. Aunque el reconocido astrólogo ya no está presente, su familia mantiene viva su obra y se asegura de que su influencia perdure.

Para el domingo 14 de septiembre, tal como informó El Nuevo Herald, fue Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora cercana, quien asumió la tarea de redactar las predicciones del día, ofreciendo a cada signo una guía clara para enfrentar la jornada.

El inicio de este periodo trae consigo nuevas posibilidades, por lo que será fundamental mantenerse abiertos y preparados ante las transformaciones que puedan surgir.

Contexto: Horóscopo del 13 al 14 de septiembre de 2025: decisiones emocionales y giros necesarios para los 12 signos

Aries:

Día de creatividad y de expresar sentimientos auténticos que traerán resultados positivos en lo personal. La Luna en Géminis impulsa al liderazgo con entusiasmo.

Números de la suerte: 3, 17, 29

Tauro:

Momento de curiosidad e intuición aguda. Ver la vida desde otra perspectiva permite aceptar cambios positivos.

Números de la suerte: 6, 14, 33.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Géminis:

La palabra cobra poder para sanar relaciones y conectar mundos distintos. La Luna en su signo potencia la vida social y mental.

Números de la suerte: 5, 19, 28.

Cáncer:

Jornada de introspección y silencio. Es importante reflexionar antes de actuar y conectar con la verdadera esencia.

Números de la suerte: 2, 12, 30.

Leo:

El liderazgo se expresa desde la empatía y la escucha. Hoy se trata más de acompañar que de aconsejar.

Números de la suerte: 9, 21, 36.

Virgo:

Aunque busca orden, se le invita a fluir con lo inesperado. El caos puede mostrar nuevas formas de vivir con esperanza.

Números de la suerte: 4, 13, 29.

Libra:

Día propicio para conversaciones profundas que aclaran inquietudes. La honestidad fortalece la armonía personal.

Números de la suerte: 7, 18, 31.

Escorpio:

Salen a la luz secretos liberadores. La verdad, aunque intensa, se convierte en una herramienta de transformación.

Números de la suerte: 8, 22, 35.

Sagitario:

Se activa la fuerza para planear nuevas aventuras. La Luna impulsa a evaluar opciones antes de decidir.

Números de la suerte: 10, 16, 32.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Capricornio:

Jornada de mucha actividad mental. La clave está en soltar el control y aceptar que no todo es perfecto.

Números de la suerte: 1, 11, 26.

Acuario:

Día de gran creatividad con ideas inspiradoras. Compartirlas con alguien de confianza será beneficioso.

Números de la suerte: 15, 20, 34.

Piscis:

Surgen inquietudes internas, pero se puede transformar lo negativo en positivo para atraer bienestar en todos los aspectos.

Números de la suerte: 23, 24, 37.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía toma nueva decisión por desaparición de Tatiana Hernández: mamá de la joven revela delicada situación

2. Eduardo Berizzo tomó tajante decisión con James Rodríguez tras llegar de Selección Colombia: oficial

3. Álvaro Uribe sobre la salud en Colombia: “La han dinamitado, la han destruido y ahora quieren acabársela de robar con una ley”

4. Hablan los voluntarios que se enlistaron para pelear al lado de Maduro: “Los recibiremos con plomo”

5. Prensa mundial reacciona al gol de Luis Díaz en la paliza del Bayern Múnich al Hamburgo: anticipan récord

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoseptiembresignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.