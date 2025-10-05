Suscribirse

Números de la suerte de Walter Mercado para el 5 de octubre; cifras cargadas de suerte

Pese a la ausencia del famoso astrólogo, su legado sigue marcando huella.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

5 de octubre de 2025, 12:57 p. m.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

El legado de Walter Mercado sigue presente en la memoria colectiva, y sus fieles admiradores aún encuentran inspiración en los mensajes que dejó a través de sus horóscopos. Aunque el afamado astrólogo ya no se encuentre físicamente, su familia se ha encargado de preservar su obra y mantener viva su huella en el tiempo.

Para el domingo 5 de octubre, según reseñó El Nuevo Herald, fue Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora cercana, quien tomó la responsabilidad de elaborar las predicciones del día, brindando a cada signo una orientación especial para afrontar la jornada.

Este inicio de etapa, teniendo en cuenta el arranque del décimo mes del año, abre la puerta a múltiples oportunidades y transformaciones, por lo que resulta clave permanecer receptivos y listos ante las situaciones que puedan presentarse.

Horóscopo para el 5 de octubre de 2025

Aries:

Jornada para pausar y escuchar la intuición. Puede surgir vulnerabilidad emocional y necesidad de recibir más afecto.

Números: 4, 29, 11.

Tauro:

Día propicio para encuentros con amistades y actividades artísticas. Surgen ideas creativas y soluciones financieras inesperadas.

Números: 20, 44, 27.

Géminis:

La mente se abre a la creatividad y la vocación se ilumina. Se reciben señales o mensajes internos que inspiran, aunque aún no es momento de decidir.

Números: 8, 49, 21.

Cáncer:

Buen día para conectar con lo espiritual y escuchar la intuición. Pueden llegar respuestas en forma sutil. Mayor sensibilidad a estímulos externos.

Números: 1, 30, 58.

Leo:

La energía favorece explorar heridas emocionales y compartir sentimientos. Posibilidad de encuentros más profundos en el amor.

Números: 9, 33, 15.

Virgo:

Tiempo de sanar vínculos emocionales. Se recomienda dejar de lado juicios y abrir el corazón en las relaciones.

Números: 10, 36, 47.

Libra:

El cuerpo pide descanso y autocuidado. Es momento de enfocarse en lo positivo y cuidar el bienestar físico y emocional.

Números: 11, 7, 31.

Escorpio:

Canaliza emociones a través del arte, el deporte o la intimidad. Es momento de expresar sin reprimir lo que se siente.

Números: 8, 44, 36.

Sagitario:

Día para reconectar con el hogar, la familia y la niñez interior. Se recomienda sinceridad emocional y cuidar el espacio propio.

Números: 32, 5, 7.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Capricornio:

La comunicación se llena de sensibilidad. Expresar o guardar silencio puede sanar. Es buen momento para mostrarse vulnerable sin perder firmeza.

Números: 44, 55, 30.

Acuario:

Revisión de lo que se posee, se da y se recibe, tanto en lo material como en lo emocional. Se aconseja cuidar el cuerpo y dejar lo que ya no nutre.

Números: 23, 51, 6.

Piscis:

La Luna en su signo intensifica sensibilidad e intuición. Se abren percepciones espirituales y emocionales más profundas.

Números: 8, 46, 31.

