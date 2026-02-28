Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para este domingo, 1 de marzo: predicciones para todos los signos

El astrólogo conquistó con sus mensajes y dejó un sólido legado que sigue vigente.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de febrero de 2026, 7:43 p. m.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Este domingo 1 de marzo se presenta bajo una influencia astral marcada por cambios profundos y posibilidades que comienzan a abrirse paso. El legado espiritual de Walter Mercado, actualmente continuado por su sobrina Dannette Benet Mercado, sigue siendo una referencia para quienes buscan respuestas y señales desde lo cósmico.

Con el avance de los primeros días del mes, se impone una energía de renovación que invita a los signos del zodiaco a realizar una introspección consciente, fortalecer su desarrollo personal y reconocer las oportunidades que el universo pone en su camino.

Según la información publicada por El Nuevo Herald, cada signo cuenta con una orientación específica y una serie de números de la suerte, considerados aliados para tomar decisiones importantes y atraer bienestar, incluso en temas relacionados con el azar y la prosperidad económica.

Aries

Marzo inicia con claridad y empuje para retomar metas personales y liderazgo desde una mirada más consciente. Se favorece avanzar con decisión hacia lo que realmente importa.

Números de suerte: 3, 4, 7, 18.

Tauro

El mes invita a tomar decisiones enfocadas en la estabilidad emocional y el autocuidado. El bienestar surge de la forma en que se prioriza la calma, el descanso y la conexión personal.

Números de suerte: 4, 28, 19.

Géminis

Marzo se presenta como un periodo de diálogo, claridad y expresión honesta. Las ideas toman fuerza y la comunicación se convierte en una herramienta clave.

Números de suerte: 48, 30, 21.

Cáncer

El mes impulsa a reafirmar la seguridad personal y a ocupar el lugar que se merece. La sensibilidad se combina con fortaleza emocional.

Números de suerte: 49, 34, 26.

Leo

Marzo trae un renacer emocional y una reconexión con la esencia personal. Se refuerza el poder interior y la capacidad de liderar la propia vida.

Números de suerte: 25, 38, 55.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Virgo

Se abre un periodo de limpieza emocional y decisiones serenas. Se recomienda soltar la autoexigencia y priorizar el descanso mental.

Números de suerte: 1, 21, 39.

Libra

Marzo favorece las relaciones auténticas y los encuentros significativos. El equilibrio personal será clave para fortalecer vínculos.

Números de suerte: 30, 15, 22.

Escorpio

El mes se perfila como una etapa de logros y transformación. Se consolidan decisiones alineadas con el crecimiento y el éxito personal.

Números de suerte: 9, 50, 5.

Sagitario

Marzo activa el deseo de expansión, aprendizaje y nuevas experiencias. Se abren oportunidades inesperadas al confiar en la visión personal.

Números de suerte: 32, 18, 40.

Capricornio

El periodo invita a elegir con sabiduría y priorizar el bienestar. Avanzar desde la calma y el equilibrio será fundamental.

Números de suerte: 30, 5, 28.

Acuario

Marzo impulsa la creación de vínculos más honestos y alineados con la esencia personal, sin perder la independencia.

Números de suerte: 4, 40, 17.

Piscis

El mes se centra en mejorar hábitos y rutinas para fortalecer el bienestar integral. El orden emocional y personal toma protagonismo.

Números de suerte: 32, 11, 6.

