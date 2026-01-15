Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 15 de enero: predicciones para todos los signos

Los mensajes que transmite el equipo del fallecido astrólogo siguen causando interés en sus fieles seguidores.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

15 de enero de 2026, 3:20 p. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
El año 2026 comenzó con un ambiente cargado de expectativas y cambios, abriendo paso a nuevas oportunidades para miles de personas. Como es tradición, distintos astrólogos dieron a conocer sus pronósticos anuales, los cuales sirven de guía para quienes encuentran en estas creencias un apoyo para la vida cotidiana.

Con la llegada del 15 de enero, Betty B. Mercado, sobrina del recordado astrólogo, reveló los números de la fortuna destinados a quienes sueñan con obtener un gran premio en la lotería. Estas predicciones fueron recopiladas por El Nuevo Herald y organizadas de acuerdo con cada signo del zodiaco.

Así, el arranque de la semana se vive bajo una energía renovada, con la esperanza de que el 2026 represente un verdadero proceso de transformación personal.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Aries

La fortuna favorece los viajes y las amistades, con apoyo de alguien cercano. La sensibilidad se expresa a través del arte, la música o la lectura.

Números de suerte: 29, 3, 10.

Tauro

Es momento de poner prioridades y buscar orientación de personas de confianza. El enfoque espiritual ayudará a encontrar paz interior.

Números de suerte: 11, 9, 44.

Géminis

El día trae responsabilidades y trabajo adicional. La organización y el buen humor facilitarán cumplir con lo necesario.

Números de suerte: 10, 15, 2.

Cáncer

Algunas ilusiones se transforman en aprendizajes emocionales. Conviene confiar más en los hechos y fortalecer la intuición.

Números de suerte: 24, 35, 29.

Leo

Una nueva persona aporta estabilidad y se abren oportunidades. Crece la confianza y se cierran etapas que frenaban el progreso.

Números de suerte: 6, 50, 4.

Virgo

Se recomienda cortar lazos que no aportan y priorizar la independencia personal sin culpas.

Números de suerte: 20, 39, 1.

Rituales de Año Nuevo.
Números de la suerte de Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra

Hay claridad sobre los objetivos y mayor seguridad personal. Las preocupaciones se disipan y llega un reconocimiento especial.

Números de suerte: 13, 20, 1.

Escorpio

El día será variable, con tensiones entre lo personal y lo laboral. Conviene ponerse al día y no asumir más compromisos.

Números de suerte: 37, 8, 30.

Sagitario

Se aconseja moderación y cautela con los excesos, especialmente en temas económicos y favores a terceros.

Números de suerte: 3, 19, 8.

Capricornio

La suerte impulsa a emprender nuevas ideas y romper la rutina, mostrando la individualidad con decisión.

Números de suerte: 8, 44, 32.

Acuario

Es importante reconocer actitudes negativas y escuchar a los demás, aceptando que aún hay aprendizajes por delante.

Números de suerte: 5, 24, 18.

Piscis

Aunque habrá carga laboral, también llegará apoyo. Se recomienda prudencia antes de firmar documentos y ser selectivo en lo profesional.

Números de suerte: 15, 20, 17.

