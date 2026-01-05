Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 5 de enero: golpe de suerte para los 12 signos

El 2026 arrancó y las energías se inclinaron a nuevos escenarios para miles de personas. Muchos astrólogos soltaron sus vaticinios anuales, permitiendo que los seguidores se apoyaran en esta creencia para su día a día.

Para el 5 de enero, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números de la suerte para quienes esperan llevarse el premio gordo de la lotería. El Nuevo Herald recopiló estos designios, dedicándolo a cada uno de los signos.

El inicio de la semana se da bajo un aura distinta, esperando que este año sea un renacer de cada uno.

Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La prosperidad se fortalece y surgen oportunidades para aumentar los ingresos y apoyar a otros. Se deja atrás una etapa difícil y se abre un panorama más claro y favorable.

Números de suerte: 33, 26, 17.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Lo distinto y lo inesperado toman protagonismo. Es un buen momento para viajes, aventuras y nuevas experiencias que amplían horizontes y conexiones.

Números de suerte: 30, 4, 14.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

La entrega emocional y los vínculos afectivos cobran fuerza. Se favorecen relaciones estables, el amor y las amistades sinceras.

Números de suerte: 4, 25, 38.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Los cambios traen crecimiento y orden. Se aprende a administrar mejor recursos y se vislumbran logros ligados a mudanzas o giros profesionales.

Números de suerte: 12, 34, 29.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

La intuición guía decisiones importantes. Se impulsa la creatividad, los viajes y la exploración de nuevos caminos para materializar sueños.

Números de suerte: 19, 4, 2.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

Se fortalece la confianza personal y la independencia. Es un periodo de renovación, crecimiento intelectual y preparación para nuevos retos.

Números de suerte: 49, 15, 35.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

Cierra un ciclo de limitaciones y se reconocen talentos ocultos. La fe se afianza y llegan recompensas antes negadas.

Números de suerte: 1, 20, 9.

Rituales de Año Nuevo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

La sensibilidad aumenta y conviene proteger la energía. Al enfocarse en lo positivo, mejora la salud y se dejan atrás influencias negativas.

Números de suerte: 10, 22, 3.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

Se consolidan alianzas y causas compartidas. Avances esperados comienzan a materializarse, abriendo paso a resultados favorables.

Números de suerte: 5, 38, 24.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

La clave está en vivir el presente con calma. Tomar decisiones sin prisa y priorizar el bienestar personal trae equilibrio.

Números de suerte: 50, 16, 21.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Es tiempo de expansión y de cumplir ambiciones. Se activan el crecimiento intelectual y el valor para explorar nuevos intereses.

Números de suerte: 18, 40, 31.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

La sabiduría guía las acciones. Al soltar conflictos y aceptar retos con serenidad, se alcanza una sensación de victoria personal.

Números de suerte: 2, 47, 5.