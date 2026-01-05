Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 5 de enero: golpe de suerte para los 12 signos

El 2026 arrancó y las energías se inclinaron a nuevos escenarios para miles de personas. Muchos astrólogos soltaron sus vaticinios anuales, permitiendo que los seguidores se apoyaran en esta creencia para su día a día.
Para el 5 de enero, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números de la suerte para quienes esperan llevarse el premio gordo de la lotería. El Nuevo Herald recopiló estos designios, dedicándolo a cada uno de los signos.
El inicio de la semana se da bajo un aura distinta, esperando que este año sea un renacer de cada uno.
Aries (20 de marzo - 18 de abril)
La prosperidad se fortalece y surgen oportunidades para aumentar los ingresos y apoyar a otros. Se deja atrás una etapa difícil y se abre un panorama más claro y favorable.
Números de suerte: 33, 26, 17.
Tauro (19 de abril - 19 de mayo)
Lo distinto y lo inesperado toman protagonismo. Es un buen momento para viajes, aventuras y nuevas experiencias que amplían horizontes y conexiones.
Números de suerte: 30, 4, 14.
Géminis (20 de mayo - 19 de junio)
La entrega emocional y los vínculos afectivos cobran fuerza. Se favorecen relaciones estables, el amor y las amistades sinceras.
Números de suerte: 4, 25, 38.
Cáncer (20 de junio - 21 de julio)
Los cambios traen crecimiento y orden. Se aprende a administrar mejor recursos y se vislumbran logros ligados a mudanzas o giros profesionales.
Números de suerte: 12, 34, 29.
Leo (22 de julio - 21 de agosto)
La intuición guía decisiones importantes. Se impulsa la creatividad, los viajes y la exploración de nuevos caminos para materializar sueños.
Números de suerte: 19, 4, 2.
Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)
Se fortalece la confianza personal y la independencia. Es un periodo de renovación, crecimiento intelectual y preparación para nuevos retos.
Números de suerte: 49, 15, 35.
Libra (22 de sept. - 22 de oct.)
Cierra un ciclo de limitaciones y se reconocen talentos ocultos. La fe se afianza y llegan recompensas antes negadas.
Números de suerte: 1, 20, 9.
Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)
La sensibilidad aumenta y conviene proteger la energía. Al enfocarse en lo positivo, mejora la salud y se dejan atrás influencias negativas.
Números de suerte: 10, 22, 3.
Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)
Se consolidan alianzas y causas compartidas. Avances esperados comienzan a materializarse, abriendo paso a resultados favorables.
Números de suerte: 5, 38, 24.
Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)
La clave está en vivir el presente con calma. Tomar decisiones sin prisa y priorizar el bienestar personal trae equilibrio.
Números de suerte: 50, 16, 21.
Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)
Es tiempo de expansión y de cumplir ambiciones. Se activan el crecimiento intelectual y el valor para explorar nuevos intereses.
Números de suerte: 18, 40, 31.
Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)
La sabiduría guía las acciones. Al soltar conflictos y aceptar retos con serenidad, se alcanza una sensación de victoria personal.
Números de suerte: 2, 47, 5.