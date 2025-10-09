Gente
Números para ganar la lotería el 10 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos
Con estas cifras se podría convertir en el afortunado ganador de un sorteo en juegos de azar.
Hace varias décadas, Walter Mercado se convirtió en uno de los astrólogos y videntes de habla hispana con mayor reconocimiento a nivel mundial, pues en varias ocasiones logró acertar con sus predicciones y visiones.
Es por esto que, en la actualidad, pese a su fallecimiento en el año 2019, sus familiares continúan compartiendo la información que dejó en sus escritos a modo de consejos, recomendaciones, horóscopos y números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Habrá armonía, buenas conversaciones y momentos de conexión profunda con personas especiales.
Números de suerte: 18, 4, 29.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Confiar en la intuición permitirá aprovechar los cambios positivos que se están gestando.
Números de suerte: 13, 5, 18.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Reconocimientos laborales o personales darán satisfacción y seguridad.
Números de suerte: 37, 11, 14.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Renovar espacios traerá claridad mental y una sensación de renovación que impactará positivamente.
Números de suerte: 2, 50, 16.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
En el ámbito personal, habrá acercamientos románticos y nuevas oportunidades para fortalecer vínculos.
Números de suerte: 4, 20, 19.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Será fundamental analizar cuidadosamente antes de tomar decisiones importantes.
Números de suerte: 5, 21, 45.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Leer cada detalle será clave para evitar errores. Un plan de ahorro traerá tranquilidad y orden.
Números de suerte: 42, 33, 8.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
El equilibrio entre lo profesional y lo personal será determinante.
Números de suerte: 20, 6, 3.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El optimismo será la gran fuerza de este signo. La energía se eleva y se abren caminos para realizar metas pendientes.
Números de suerte: 15, 3, 46.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La sensibilidad estará muy presente. Controlar emociones permitirá mantener la calma y evitar conflictos innecesarios.
Números de suerte: 9, 43, 27.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Un momento ideal para consentirse y recuperar energías. Invertir en bienestar personal atraerá vibraciones positivas y buena fortuna.
Números de suerte: 1, 34, 27.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La paciencia será el mayor aliado. Aunque no todo fluya de inmediato, la constancia permitirá alcanzar objetivos importantes.
Números de suerte: 34, 25, 7.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.