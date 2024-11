Obra del artista Fernando Botero permitió ayudar a las víctimas de la dana que azota a España; esta es la historia

Un cuadro del fallecido maestro colombiano Fernando Botero se ha convertido en protagonista, en los últimos días, en medio de las campañas que buscan apoyar a las víctimas del paso devastador de la dana por España.

Resulta que la reina Sofía, en su reciente visita a Nueva York, estuvo en la galería Sotheby’s, donde se exhibe el cuadro Naturaleza muerta, del pintor antioqueño, y que saldrá a subasta el próximo 21 de noviembre por una puja que supera el millón de euros.

Se trata de un cuadro que fue donado en vida por el propio Botero, poco antes de su fallecimiento, en 2023, a la Fundación Reina Sofía. Los fondos se destinarán a apoyar las labores de los Bancos de Alimentos, en especial, aquellos que operan en las comunidades afectadas por este mortal fenómeno meteorológico.

El cuadro tiene una connotación especial: es un bodegón que muestra una mesa rebosante de alimentos, “justo lo que necesitan ahora miles de españoles afectados por la devastación”, comentó la madre del rey Felipe VI.

“Este obsequio era de una gran importancia, pues fue su última donación en vida”, destacó en su momento Juan Carlos Botero, hijo del artista, durante la presentación del cuadro en Madrid. El lienzo hace parte de la muestra ‘El mensaje detrás del cuadro de Botero’, que tiene lugar en la galería Centro Centro de Madrid.

Los príncipes William y Harry. | Foto: getty images

¿Habrá reconciliación?

Esta semana, la prensa británica ha ambientado el escenario que le esperaría al príncipe William cuando se convierta en rey. Según han comentado varios medios del Reino Unido, una de las primeras tareas que espera emprender el hijo mayor de Carlos III es renovar la imagen de la monarquía, desgastada en medio de múltiples escándalos.

Sin embargo, un aspecto jugaría en contra del futuro monarca: la malograda relación con su hermano, Harry, desde hace varios años. La comentarista real Afua Hagan aseguró a The Royal Beat que duda de que el príncipe de Gales pueda tener “un buen reinado mientras esté fracturada la relación con su hermano. Creo que tendrá que haber algún tipo de reconciliación antes de eso. Es preocupante que esté tomando tanto tiempo”, aseguró la experta.

“Si el cáncer de Carlos no los ha unido a todos en este punto, honestamente no sé qué lo hará. Sin embargo, me gustaría pensar que no todo está perdido”, añadió Hagan.

“Es espectacular”

El actor estadounidense Ben Affleck. | Foto: getty images

Por primera vez desde que le anunciara al mundo su divorcio de la actriz y cantante Jennifer López, en agosto pasado, tras un matrimonio que no duró ni dos años, Ben Affleck habló de su ex. Lo hizo en medio de la promoción de la película Unstoppable, protagonizada por Don Cheadle, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale y la propia JLo.

En entrevista con Entertainment Tonight, el actor, director y productor elogió a todo el elenco de esta producción, entre ellos, a su exesposa. “Jennifer es espectacular”, dijo Affleck.

“Confiamos en las personas adecuadas, y Unstoppable es ejemplo de ello”. La película cuenta la historia real del luchador Anthony Robles, quien nació con una sola pierna y ganó un campeonato nacional en 2011.

La ruptura de la pareja se produjo tras informes de que ambos estaban viviendo separados. López canceló por entonces su gira de verano, mientras que pusieron su casa de Beverly Hills a la venta.

Muchos orgasmos

La actriz Nicole Kidman. | Foto: getty images

La reconocida actriz Nicole Kidman sorprendió al mundo del entretenimiento luego de una explosiva entrevista que le concedió al medio británico The Sun. En el diálogo, la australiana se refirió a uno de sus papeles más recientes: el que hizo para el thriller erótico Babygirl.

“Hubo momentos, mientras filmábamos, en los que pensé: ‘Ya no quiero tener más orgasmos’”, aseguró la actriz al hablar de su personaje en la cinta, Romy, directora ejecutiva de una empresa de tecnología que mantiene un tórrido romance con Samuel, un becario al que da vida el actor Harris Dickinson.

“Me dejó destrozada. En algún momento pensé: ‘Ya no quiero que me toquen, ya no quiero hacer esto’, pero al mismo tiempo, me sentí obligada a hacerlo”, relató Kidman.

Por este papel, la australiana obtuvo la Copa Volpi a mejor actriz, en el pasado Festival de Cine de Venecia, uno de los más importantes de Europa. Un reconocimiento que la posiciona desde ya como una firme candidata a llevarse un premio Óscar en 2025.

No tan amigos

Quincy Jones, recordado por ser el arquitecto del álbum más vendido de la historia: Thriller, de Michael Jackson. | Foto: getty images

Esta semana falleció uno de los más grandes productores musicales del siglo XX: Quincy Jones, recordado por ser el arquitecto del álbum más vendido de la historia, Thriller, de Michael Jackson.

Sin embargo, pese a lo que muchos creen, el desaparecido músico y el Rey del Pop no eran grandes amigos. Poco antes de morir, de hecho, Jones acusó a Jackson de plagiar canciones en su carrera.

En una entrevista para New York Magazine, Jones dijo: “Odio hablar de esto públicamente, pero Michael robó un montón de cosas, muchas canciones”. Y citó como ejemplo Billie Jean, que, según Jones, guarda grandes similitudes con State of Independence, de Donna Summer.

“Las notas no mienten, amigo. Era tan maquiavélico como se pueda llegar a ser. Avaricioso, amigo, avaricioso”, dijo Jones.

Tampoco ahorró críticas para un ícono de la música británica, The Beatles: “Eran los peores músicos del mundo. No sabían tocar. Paul (McCartney) es el peor bajista que he escuchado en mi vida. ¿Y Ringo? Ni me hables”, aseguró.

¿Sigue en ‘Yo me llamo’?

El cantante de música popular Pipe Bueno. | Foto: afp

El reconocido cantante de música popular Pipe Bueno ya está en modo fin de año. Por ello, esta semana presentó a los medios su más reciente canción, Tengo mucha sed, y habló de las expectativas que tiene de su próximo concierto en el Movistar Arena de Bogotá, este 13 de diciembre.

“Esta canción es la representación de la alegría de los colombianos en un fin de año. Es la fiesta en la que estamos como más dispuestos a la parranda, a la natilla, al guayabo y más. Es una canción que trae mucha alegría y que viene a convertirse en ese himno de fin de año para los colombianos”, dijo a SEMANA.

El artista también aclaró si hará parte como jurado de la próxima temporada de Yo me llamo. Se había dicho que el cantante prefirió no seguir formando parte del reality debido a sus planes para radicarse con su familia en México, en búsqueda de la internacionalización de su carrera.