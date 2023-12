Ozuna se destapó y dio detalles de su próxima colaboración con Shakira

¿Qué pasó con la colaboración con Karol G?

Sobre la razón por la que la versión con la colombiana no se dio, Ozuna comentó en Instagram: “‘Hey, mor’, con Karol G, nunca va a salir, Karol no quiso salir, Karol me regañó una vez que subí un preview, me regañó, me sentí regañado, lloré, sufrí, y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo: ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’. Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo”.