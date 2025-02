Paquita la del Barrio dejó sin herencia a sus hijos, esta es la impactante razón

Herencia Paquita la del Barrio

A propósito de su fallecimiento ha salido a luz una entrevista que dio la cantante en 2023 en la que hablaba sobre la drástica decisión que tomó frente a sus hijos. La cantante afirmó que no le dejaría dinero a sus tres hijos porque no tenía dinero que heredarles.

En la entrevista señaló, además, que no tenía intenciones de dejar ningún testamento: “No lo he hecho, porque no quiero, simplemente. Si tuviera dinero, sí me lo gastaría en vida, no les daría nada... yo no tengo dinero”.