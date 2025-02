Revelan la verdadera causa de muerte de Paquita la del barrio; allegado se pronunció: “fue fulminante”

De acuerdo con su mánager, Paquita se durmió y no despertó. “Nos llamaron a las ocho de la mañana para decirnos que no despertaba, que se veía pálida”, dijo.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Una de las presentadoras le dijo a ‘Pachito’ que en su llamada con la cantante Yuri, ella dijo que Paquita le había mencionado que no se sentía bien , por lo que le preguntó “¿De qué murió?”, y si se trató de algo repentino o de algo que la venía molestando desde hace un tiempo.

Ante esto, Francisco destapó la causa de la muerte de Paquita la del barrio: “Es algo que no esperábamos, fue una cosa repentina, fue un infarto fulminante mientras dormía. Entonces cuando la fueron a despertar ya no respondía, no despertaba, llamaron a la ambulancia y pues se dieron cuenta de que al parecer mientras dormía le dio un infarto fulminante y estaba en su casa, estaba en su cama” [SIC].