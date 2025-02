Mánager de Paquita la del Barrio destapó detalles de su muerte y relató cómo la encontraron: “No despertaba”

La mujer falleció a los 77 años, según se confirmó a través de un comunicado que fue publicado en sus redes sociales. Hasta el momento, eran muy pocos los detalles que se conocían de su muerte , pero poco a poco se han ido conociendo nuevas cosas pese a que la familia no se ha pronunciado.

Francisco Torres , representante de la cantante, habló en el programa Venga la alegría acerca de la partida de la intérprete de famosas canciones como Rata de dos patas . El hombre explicó que durante la mañana de este lunes 17 de febrero, su familia la intentó despertar, pero nunca más reaccionó, después confirmaron que no tenía signos vitales.

“Hoy, en la mañana, nos dieron la sorpresa que no despertaba, estaba en su casa, llamaron a la ambulancia y la ambulancia confirmó que no había nada más que hacer”, mencionó.

El tema de la movilidad, de acuerdo con el representante, era una de las cosas que más frustración le generaban a la artista. “El no poder caminar sí era algo que la preocupaba”, comentó y reveló una de las últimas conversaciones que tuvieron.

“Me habla y me dice: ‘Oye, no puedo caminar y ya viene el trabajo, ¿qué hago?’. Le dije: ‘No hay problema’. Estuvimos platicando. Hay un show de Chelo, la cantante, le dije: ‘Chelo con más de 80 años acaba de hacer un show. La señora no camina, pero el público se le entregó. Usted puede’“, relató.