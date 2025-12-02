Pasarela ancestral iluminó el Santuario de Las Lajas: Hajsú Etnomoda presentó su Ritual de Origen

El Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas fue escenario de un hecho inédito para la moda colombiana. En este templo emblemático, Hajsú Etnomoda llevó a cabo el Primer Ritual de Origen – Colección Raíz Dorada Premium Line, una puesta en escena privada que combinó tradición indígena, espiritualidad y alta costura. La ceremonia, liderada por la diseñadora Flor Imbacuán, marcó un antes y un después en la presentación del lujo ancestral en el país.

El encuentro convocó a empresarios, líderes culturales, autoridades locales, medios de comunicación y visitantes de diferentes regiones, quienes participaron en un acto ceremonial dedicado a honrar la memoria del pueblo Pasto. Música, danza, símbolos rituales y elementos visuales hicieron parte de la experiencia, que buscó conectar a los asistentes con el territorio y sus raíces.

Pasarela ancestral en Ipiales, Nariño | Foto: cortesía

Uno de los ejes del ritual fue la decisión de la marca de trabajar exclusivamente con modelos del sur de Nariño. En total, 40 talentos locales desfilaron las prendas de la colección, una apuesta que destacó la participación comunitaria y la visibilidad de nuevos rostros de la región. La pasarela fortaleció además el propósito de la marca de impulsar procesos creativos desde el territorio.

Durante el evento también se presentó la línea Hajsú Kids, una propuesta diseñada para niñas y niños con enfoque educativo y de preservación cultural. Esta colección busca fomentar la autonomía y el acercamiento temprano al tejido ancestral, y fue recibida con especial interés por los asistentes.

La top model Belky Arizala tuvo un rol destacado en la jornada. Además de desfilar, compartió un mensaje sobre la importancia de la identidad cultural en la moda contemporánea y reiteró la visión de África Fashion Week Colombia 2026 – El Origen, una apuesta que dialoga con la propuesta estética y espiritual de Hajsú Etnomoda.

La colección Raíz Dorada Premium Line, núcleo del ritual, estuvo compuesta por 40 piezas elaboradas a mano mediante la técnica precolombina de La Guanga, revitalizada hoy gracias al trabajo de más de 90 familias artesanas de Nariño. Las prendas, confeccionadas con materiales como lana de oveja, fibra de alpaca, lino, seda natural, bambú y cashmere, exaltaron la elegancia del tejido tradicional y la memoria femenina indígena.

El cierre estuvo a cargo de las maestras artesanas del territorio, quienes realizaron un acto simbólico de gratitud y continuidad. Su presencia recordó que el origen del diseño ancestral se sostiene en las manos que tejen la historia del pueblo Pasto.

Pasarela ancestral en Ipiales, Nariño | Foto: cortesía

Para Hajsú Etnomoda, el ritual también representó una oportunidad para visibilizar el trabajo formativo de la Escuela de Transmisión de Saberes Ancestrales, donde niños y jóvenes aprenden el tejido en guanga, garantizando la preservación del patrimonio cultural.