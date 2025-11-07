Suscribirse

Fundación Dejamos Huella celebra 11 años con una pasarela que busca transformar la moda

El evento contará con la participación de 24 mujeres entre los 11 y los 61 años.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

7 de noviembre de 2025, 10:39 p. m.
La Fundación Dejamos Huella celebra 11 años.
La Fundación Dejamos Huella celebra 11 años.

La Fundación Dejamos Huella, liderada por Ángela María Herazo, presentará el próximo martes, 11 de noviembre, en el Metropolitan Club de Bogotá, a las 5:30 p. m., un evento con el objetivo de celebrar los 11 años de la fundación por medio de una pasarela inédita.

Bajo el nombre La Segunda Primavera, los asistentes podrán disfrutar de una colección concebida, confeccionada y modelada por mujeres que han sido víctimas de la violencia y que hoy encuentran en la moda una herramienta de expresión, aprendizaje y empoderamiento.

La fundación ha prestado acompañamiento a mujeres que han atravesado situaciones de violencia física, psicológica y social. | Foto: agencia 123rf

“Esta pasarela es mucho más que un desfile. Es un manifiesto de nuevas oportunidades, donde la moda se convierte en un lenguaje de transformación personal y social”, afirma Ángela María Herazo, directora y fundadora de la organización.

Las piezas de la colección han sido elaboradas a partir de materiales recuperados: catálogos de The Royal Collection Fabrics & Wallpapers, retazos del Banco de Retazos de la Fundación Baobab y excedentes donados por marcas y empresas de confección.

Durante los once años de funcionamiento de la Fundación, se ha brindado acompañamiento a mujeres que han atravesado situaciones de violencia física, psicológica y social, ofreciéndoles talleres de maquillaje, cuidado personal, costura, modelaje y cocina, con el fin de reconstruir su autoestima y abrir nuevas oportunidades de vida.

