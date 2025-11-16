Suscribirse

Patty Padilla, la ‘Celia Cruz colombiana’, revela el accidente en el que casi pierde la vida

Patty Padilla reveló cómo un violento accidente de moto casi la deja sin movilidad en un brazo y la obligó a enfrentar una recuperación dolorosa y prolongada.

Redacción Gente
16 de noviembre de 2025, 10:26 p. m.
Patty Padilla, reconocida por su imitación de Celia Cruz en Yo me llamo 2012, se recupera tras un grave accidente.
Patty Padilla, reconocida por su imitación de Celia Cruz en Yo me llamo 2012, se recupera tras un grave accidente.

La cantante y reconocida imitadora de Celia Cruz en Yo me llamo 2012, Patty Padilla, contó los detalles del grave accidente que sufrió meses atrás y que por poco le cuesta la vida.

Con doce tornillos en el brazo y una larga batalla médica a cuestas, la artista relató cómo sobrevivió al impacto, las secuelas que aún enfrenta y el proceso legal que inició para que el responsable responda por los daños.

El grave accidente de Patty Padilla, la imitadora de Celia Cruz en Yo me llamo

Patty Padilla, quien interpretó a Celia Cruz en Yo me llamo en 2012, vivió recientemente un episodio dramático que casi le cuesta la vida.

“Pedí una moto por una aplicación, el semáforo se puso en verde y el conductor aceleró un poco más porque no venía nadie. De un momento a otro, todo pasó en segundos. Vi que alguien iba a cruzar la calle, el conductor trató de esquivarlo y caímos. Sentí tres golpes durísimos, recordó Patty Padilla.

Su testimonio, recogido por el programa La Red, revela las heridas físicas, el proceso legal y la recuperación de esta artista salsera.

Padilla sufrió un accidente de motocicleta que le dejó una fractura del húmero posterior derecho, una multifractura en el brazo y daños severos en el codo.

El incidente fue tan grave que la llevó a pasar varias semanas en una clínica.

Tras su hospitalización, fue sometida a una compleja cirugía en el húmero. Durante el procedimiento, los médicos le advirtieron que no volvería a tener la misma movilidad en su brazo derecho, al punto de que ya no podría levantarlo por encima de la cabeza.

A esto se sumó una segunda operación en el codo, donde debieron intervenir nuevamente y colocarle 12 tornillos para estabilizar la zona.

Su recuperación tomará entre seis meses y un año, según le informaron los especialistas.

En vía de una acción legal

Según su relato, el conductor de la moto nunca asumió responsabilidad, por lo que ella está en trámites de una demanda por daños y perjuicios.

La artista decidió demandar no solo por las lesiones físicas, sino por las implicaciones que tendrá su recuperación en su vida personal y profesional.

El accidente de Patty Padilla ha generado una ola de solidaridad entre sus seguidores y colegas.

Más allá de la tragedia, su historia es un llamado a la prudencia vial y una muestra de cómo la fortaleza artística y personal puede surgir incluso después de un episodio traumático.

Patty Padilla es reconocida en el mundo salsero por su voz similar a la de Celia Cruz. Participó en Yo me llamo en 2012, quedando en cuarto lugar, lo que le permitió ganar visibilidad y consolidarse como una de las intérpretes más destacadas de la música tropical.

