Peluche fue tildado de “red flag” por montarle show de celos a Norma Nivia; le dieron palo en redes: “Enano inseguro”

En el episodio del martes 11 de marzo de 2025 de La casa de los famosos, una nueva controversia sacudió las redes sociales y fue la escena de celos protagonizada por Mateo ‘Peluche’ Varela.

El influencer mostró una reacción fuerte e inesperada cuando percibió la cercanía del nuevo participante Sebastián Arias con su “pareja” dentro del reality, Norma Nivia.

Escena de celos de Mateo Varela a Norma Nivia por Sebastián Arias. | Foto: Montaje de SEMANA | Captura de pantalla de RCN - Instagram de Sebastián Arias

Durante una conversación entre ambos, Mateo no pudo evitar confesar sus celos, lo que rápidamente encendió las alertas en los seguidores del programa en redes sociales.

Aunque ambos han mostrado una gran química desde su llegada, con bromas y momentos amorosos, las actitudes recientes de Peluche parecen reflejar una inseguridad que ha comenzado a afectar su comportamiento.

Por su parte, Norma Nivia, lejos de dejarse influenciar por la actitud de Mateo, se mostró tranquila ante la situación, incluso defendiendo su derecho a relacionarse con otros participantes sin que eso afecte la relación que llevan dentro. Sin embargo, muchos internautas aseguran que la actriz se está dejando humillar y manipular por él.

Show de celos de Mateo Varela a Norma Nivia, en La casa de los famosos

En varios momentos, Mateo se dirigió a Norma para dejarle claro que estaba muy molesto por lo que estaba notando, aun cuando Norma le aseguró que ella ni se había dado cuenta.

“Yo me fijo en tus comportamientos, no en los de él (Sebastián), pero yo sé cómo te mira y sé por dónde va la cosa, porque se supone que tiene novia y también me comienza a molestar un poquito”, dijo Mateo.

Luego de que Norma le dijera que ella no ha notado actitudes extrañas, él le mencionó algunos momentos en lo que él sí ha visto cosas extrañas.

“Yo veo detallitos, como por ejemplo, que estás cocinando, entonces se para. Después con el pastel, te mira, tú pasas y él va… Yo me fijo en ti y te juro Norma que si yo veo cualquier cosa que a mí no me guste de parte tuya, yo me abro para el carajo, yo no me voy a poner a perder tiempo”, añadió Mateo, dejando ver su advertencia.

A lo anterior añadió: “No voy a permitir que una falla de comunicación se vuelva algo grande por no decirlo a tiempo, entonces, yo no me voy a permitir eso porque tú eres importante para mí. Ojalá y este equivocado”.

Reacciones en redes a la escena de celos de Mateo Varela

Muchos internautas no han tolerado ni aceptado las palabras de Peluche hacia Norma, ya que para muchos reflejan un hombre inseguro que está sentimentalmente con una de las mejores actrices y Top Model de Colombia.

No sé fijen en tipos más bajitos que ustedes, la mayoría son así de inseguros como peluche o peor 🙄#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/mfyl6z68fm — ℂ𝕝𝕒𝕣💖 (@clarrvs) March 12, 2025

Estas son algunas de las reacciones de las personas en redes: “Acabo de ver todo el show de celos que armó Arcangel por inseguro. Norma Nivia, aléjate de ese man”; “Lleven a terapia a Norma Nivia, se nota que mi señora nunca la quisieron ni un poquito en sus pasadas relaciones”; “Imagínate semejante mujerón dándole explicaciones a un enano inseguro”; “Norma Nivia, cómo te vas a arrastrar por un man que te habla así”; “Norma Nivia, no estás viendo que vos sos la top model, ese es solo un enano con Only Fans, despierta ya”; “O sea que Mateo está haciendo sentir a Norma Nivia que ella es la bajita”; “Qué mujer tan hermosa parce, para que ese maric... la esté tratando así”; “Imagínate tu tratar como el culo a esta mujer, a Norma Nivia, solo por un invento de tu cabeza, porque ella no ha hecho absolutamente nada”; “Norteo murió para mí desde ayer, qué red flag es Mateo”.

NORMA NIVIA DEJA DE HUMILLARTE DE ESA MANERA, VOS NO VES LA MUJER QUE SOS #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/PjoifSg7Lu — Mafe 🧡 (@wtvmafe) March 12, 2025

Saben que me emputa? Ver a Norma darle explicaciones, dejándose mangonear por ese mrca. Siendo ella NORMA NIVIA tremendo mujeron y actriz. Uyyyyyy#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/3GLtz2VshQ — Ari🦋 (@_adriamarie) March 12, 2025

Norma Nivia, top model,actriz,unos de los mejores rostros de la indrustia colombiana, le hizo el favooor de ser conquistada por un enano, ahora esta siendo manejada y manipulda por esta cosa calva que ven ahi,lo veo y no lo creo #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Cvuu42zAqO — Justagirl (@chupandogalon) March 12, 2025