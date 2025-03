Melissa Gate y el poder de la eliminación en ‘La casa de los famosos’; Karen Sevillano habló: “El que le cante la guerra, se va”

Melissa Gate y el poder de eliminación que tiene en La casa de los famosos

“Ese programa ya tiene ganadora y se llama Melissa Gate”; “Lo que la patrona diga, se cumple”; “Ella dice, y nosotros actuamos”; “Todos los deseos de Melissa Gate son órdenes por cumplir”; “No entiendo de dónde tanto poder”; “Para los que dicen que con Yina no ha podido, quiero aclarar que oara nosotros es deleite ver cómo Melissa la destroza en los posicionamientos”; “Que ella solo nos diga cuál es el siguiente”, son algunos de los comentarios en redes.

Además, en el after, Karen Sevillano se refirió a lo sucedido y aseguró que Coco no fue eliminado por la votación del público, sino por el fandom de Melissa.

Lo que llamó la atención en las últimas horas de la eliminación de Coco fue que él mismo aseguró en el after con Karen y Vicky que él sabía que si se metía con Melissa, iba a salir.

“Yo sabía que cuando yo tocara a Melissa y cuando tocara a La Liendra esto iba a ser boom y yo iba a salir. Entonces a mí no me sacaron ellos, yo me salí del juego”, dijo Coco.