Yaya Muñoz se enteró de “amenazas” a su familia, tras salir de ‘La casa de los famosos’; la presentadora quedó con “miedo constante”

En entrevistas que dio recién salió de la casa se mostraba confundida, ya que ella creía que todo lo estuvo haciendo bien, sin embargo, para muchos no fue así, y como demoraron en darle su celular, por cuestiones de salud mental , no fue hasta que pasaron los días y vio todo, que se fue enterando de cómo los televidentes percibieron todo.

Algunos internautas aseguraron en redes que ella vivía con “la realidad alterada”, y por esta razón, recibió cientos de críticas: “Yaya sigue sin entender la vida”; “Yo pensé que mi ex era un mentiroso embustero, pero la Yaya Muñoz le ganó y de sobra”; “ Cómo así que Yaya sigue creyendo que es buena persona” ; “Yaya es la mujer más boquidura, descarada y mentirosa que he conocido en mi vida”, fueron algunos de los comentarios.

Yaya muñoz afirmó que su familia recibió amenazas, leugo de su salida de La casa de los famosos

El hate hacia la presentadora no paró ahí, pues recientemente en entrevista con Los Impresentables de Los40 aseguró que su familia, en especial su hermana, recibió amenazas, por la participación de Yaya en el reality.

En la conversación, Muñoz habló de los difíciles momentos que vivió, tras ser eliminada del programa y ante esto, dijo: “Las amenazas que ha tenido mi familia y mi hermana es lo peor que he leído en esta última semana”, dijo.

“Esta es la hora que no sé qué hice para que me amenazaran a mí y a mi familia. Lo que sí te puedo decir, es que si el país se uniera de esta forma como me sacaron, este país sería otro”, concluyó, dando así una perspectiva en la que esta unión beneficiaría a toda una nación.