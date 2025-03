Yaya Muñoz desató críticas en su contra por última conexión en ‘La casa de los famosos’; no la bajan de “mitómana”

Yaya Muñoz fue motivo de críticas por su conexión en ‘La casa de los famosos’

View this post on Instagram

Lo que disgustó a los televidentes fue que pese a conocer la verdad, en su conexión, le mintió a Yina diciendo que había comprobado de una fuente fidedigna que lo que habían escuchado, no había sido verdad, lo cual confirmó minutos más tarde en el After con Karen Sevillano y Vicky Berrío.

En redes sociales, los seguidores del programa se fueron en su contra y confirmaron, aún más, que es una persona “hipócrita, falsa y sobre todo mitómana: “Yaya sigue sin entender la vida jajaja”; “Yaya quiere repetir con Norma lo que La Jesuu hizo con ella. Pobre ridícula”; “Entréguenle el celular a Yaya para que deje de tener esa realidad tan alterada”; “Pensé que la del ego altísimo era Karina, pero Yaya le ganó”; “Y ella sigue diciendo que no gritaron fuera Yaya”; “Yo pensé que mi ex era un mentiroso embustero, pero la Yaya Muñoz le ganó y de sobra”; “Cómo así que Yaya sigue creyendo que es buena persona, y que la gente no quería que se separaran de ella. Una monja prácticamente”; “Yaya es la mujer más boquidura, descarada y mentirosa que he conocido en mi vida. Se montó a decir puras mentiras, incluso cuando en televisión nacional quedó al descubierto. Esa es un peligro”, fueron algunos de los comentarios en su contra.