Cinthia Cossio reveló si será una de las nuevas participantes de ‘La casa de los famosos’

En la noche del domingo, 2 de marzo de 2025, Marcelo Cezán y Carla Giraldo afirmaron frente a las cámaras del Canal RCN que, en los próximos días, habrá un nuevo ingreso en La casa de los famosos, esto, probablemente por la ausencia de Katalina Otálvaro, quien por inconvenientes de salud no pudo hacer el ingreso, y la repentina salida de Jery Sandoval, razón por la cual, habría dos cupos disponibles.

Ante esto, una gran cantidad de usuarios en redes sociales se han estado refiriendo a la situación y han rumorado sobre el nombre de la siguiente estrella que abandonará su realidad.

¿La hermana de Yeferson Cossio estará en La casa de los famosos? | Foto: Instagram: @soycintiacossio

Una de estas fue la creadora de contenido y modelo Cinthia Cossio, quien por medio de una dinámica en sus redes sociales, aclaró las dudas y explicó las razones de su decisión: ¿Es verdad que vas a entrar a La casa de los famosos?”, le escribió uno de sus seguidores.

“Amor, no. Mira que me han preguntado demasiado, demasiado eso. De hecho, me han enviado muchos videos de rumores, de que se confirmó, yo supuestamente, estoy confirmada desde que se mostró que había convocatoria y todo eso, pero no”.

Explicó que debido a las rutinas laborales que maneja en este momento, le es imposible sacar un espacio de tantos meses, ya que tiene que cumplir con muchas obligaciones.

“La verdad, yo en estos momentos de mi vida, vivo súper ocupada (...) Soy una mujer que mantiene muy ocupada con cosas que no soy capaz de delegar, entonces a mí no se me da para estar en ningún tipo de reality, ningún tipo de show, nada de eso. En estos momentos de mi vida es algo que está 100% descartado (...) Aparte, me toca salir demasiado y muy seguido del país, así que es muy poco probable, casi nula la posibilidad de que yo llegue a estar en un reality”.

Finalmente, recalcó que toda la información que se ha publicado en diversas páginas de chismes sobre su llegada al programa, es falsa.

“Cualquier cosa que vean por ahí es completamente falso”.

Por otro lado, sus seguidores se manifestaron a través de la sección de los comentarios y dejaron ver sus opiniones al respecto.