Coco, el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos’; dejó nominada a Melissa Gate y aseguró que ya no cree en su personaje

Tras su eliminación, Coco dejó nominada a Melissa Gate argumentando que ya no cree en su personaje y la considera una persona muy estratega. Además, señaló que no va con los insultos, las malas palabras y muchas de las cualidades que caracterizan a su personaje, motivo por el que decidió declararle “la guerra” en la competencia.

“Melisa la veo como una persona muy resentida. No voy a permitir que ninguna niñita venga a mí a decirme las cosas de mala gana”, comentó con firmeza. De este modo, demostró que no está de acuerdo con las actitudes que considera despectivas por parte de la influencer, que también declaró “objetivo militar” al actor.

“Que este señor a mi no me hable, de ahora en adelante es un hipócrita y es mí enemigo. Para mí Coco es objetivo militar. A mí que ni me dirija la palabra. Que es yo tengo derecho y yo usted usted tiene derecho a decir lo que piensa, pero fíjese en lo que dice y sobre todo si me lo va a decir a mí, a Melissa Gate, tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella, querido”, dijo la influencer luego de que él la nominara en una actividad realizada por el jefe.