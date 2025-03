Jery Sandoval, de ‘La casa de los famosos’, se despachó de sus excompañeras del reality y lanzó fuertes dardos: “No aguanté”

Ahora, casi un mes después de su salida, la actriz decidió hacer una publicación a través de sus historias de Instagram para hablar sobre lo que sucedió en La casa de los famosos y no dudó en lanzar fuertes dardos a algunas de sus excompañeras del programa.

Jery Sandoval no quiere estar en 'La casa de los famosos' | Foto: Montaje de SEMANA | Canal RCN y captura de La casa de los famosos

En su publicación, la actriz primero aclaró que no fue expulsada, “me fui porque yo quise” , afirmó. “No ando de rogona, ni de llorona, ni metiéndome con cualquier hombre de ofrecida, regalada para estar… Como presuntamente dijeron ellas en el grupo de WhatsApp, que se iban a acostar con todos los machos de la casa. Ese oso que ustedes han visto”, agregó.

Según ella, para evitar que abandonara la competencia, “mandaron a 7 personas para convencerme todos los días que no me fuera, pero no aguanté la mala energía de las brujas”, haciendo referencia a varias de sus excompañeras del programa.