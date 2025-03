Carla Giraldo reveló cómo cambió su vida tras decir que es bisexual

Una de las preguntas que más llamaron la atención a lo largo de la conversación, fue formulada por Roberto Cardona, quien se mostró interesado en conocer si existe algún arrepentimiento de su parte al haber dicho que es bisexual, a lo que Carla respondió: “No, jamás en mi vida, es que no me ha traído ni pros, ni contras”.

“Así me ven todavía, por ejemplo, Marcelo me ve todos los días y él me dice ‘mi niña’ y pues sí, soy su niña. Yo soy la niña para mucha gente y para otros soy ‘esa señora’, ‘esa mujer’, pero nunca me trajo problemas decir mis verdades”.