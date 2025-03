Carla Giraldo rompió el silencio y se pronunció sobre “favoritos” en ‘La casa de los famosos’; aclaró su posición sobre el juego

“ Él no es que se deje manipular, pero sí los estamos leyendo a ustedes. Además, muchas veces se deja llevar por lo que ustedes dicen en redes sociales, porque también es importante la opinión del público ...Yo sí dije en una entrevista que estaba sorprendida, sorprendida por muchos famosos, busquen la palabra sorpresa, no quiere decir que tengas favoritos. Se calmaron, todo está bien, no hay favoritos”, mencionó ante cámara.

“Mi mamá decía: ‘No aclares que oscurece’. Como no tengo nada que aclarar y ya amaneció, entonces no quiero que anochezca”, agregó.

View this post on Instagram

“No tengo favorito, pero sí me gustan varios y me he sorprendido con muchos personajes. Yina me ha sorprendido gratamente, o sea Yina es una persona que yo esperaba que llegara a pelear, a dar pata, puño, y me ha sorprendido”, apuntó.