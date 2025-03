“Brutos e ignorantes”: Melissa Gate opinó sobre el Día de la Mujer en ‘La casa de los famosos’

Es una oportunidad para reflexionar sobre el progreso alcanzado y las acciones necesarias para lograr una verdadera igualdad. No obstante, cada año se genera debate en redes sociales sobre el término adecuado para definir esta fecha, ya que muchos resaltan que no debe ser catalogado como una celebración, sino como una conmemoración a la historia que hay detrás.

“Recuerden que hoy no se celebra, hoy se conmemora ¿ok?, brutos, ignorantes. Mentira, pero sí, es la verdad, hoy no se celebra, hoy se conmemora. Un día como hoy murieron muchas mujeres por nuestros derechos y para que nos podamos vestir, salir y lucir así, así que gracias a todas esas mujeres que murieron por nosotras y ustedes allá afuera, a valorar cada día”.

“Hombres, no es necesario que nos digas feliz día y que nos llenen de regalos en este día. Con tal de que nos respeten, no nos maltraten ni nos violen, todo está bien, gracias”.

“Tiene su boca llena de razón, pensamientos, sus pensamientos claros y decisivos”; “No me cae bien Melissa, pero ese mensaje me hizo pensar en lo correcto que está su pensamiento”; “Por eso es bueno leer, mujer irónica y hermosa”; “Tantos idiomas y ella decidió hablar el de la verdad”; “Es cierto, no se celebra, se conmemora. Muchas mujeres murieron por establecer derechos de vida y laborales. Por ellas, en la actualidad podemos disfrutar de muchos beneficios que antes no teníamos” y “Esta mujer definitivamente tiene que ganar”.