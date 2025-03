Marlon Solórzano hizo fuertes declaraciones de su relación con Karina García, ¿se acabó el amor?

No obstante, según algunos comentarios que Karina ha hecho dentro de la producción, ha dado a entender que el romance se quedará en el pasado y no se cierra a encontrar un nuevo compañero con quien compartir en La casa de los famosos.

View this post on Instagram

Marlon Solórzano opinó sobre la ‘falta de pudor’ de Karina García

“Me mostraron unas imágenes fuertes en las que ella ya estaba conmigo y mostró más de la cuenta con Mateo y la toalla, y esas con cosas que a mí no me gustan. A una mujer que esté conmigo, no le permitiría esas cosas, entonces esa situación, si me hace pensar, me decepcionó mucho”.