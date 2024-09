Periodista de Caracol reveló diagnóstico de agresivo cáncer y cómo afrontó la “metástasis”: “fue duro escucharlo”

“Yo quedé en blanco, porque a mí me dolía todo el brazo y no sabía qué era. Fue duro escucharlo”, destapó al recordar el momento en el que los médicos le confirmaron que había tenido metástasis.

“Empecé a sentir que perdía el apetito, luego a sentir mucho cansancio. El primer diagnóstico que me hacen es que tengo una migraña fuerte, luego volví y me hacen los exámenes en el que apareció una metástasis en el hígado, en la vesícula y ahí empezó todo. Ya no caminaba, un día le dije a Dios, si es tu voluntad, si así tiene que ser, que sea. Pero aquí estoy”, dijo en el podcast de su cuñada.