Piqué sí le pidió reconciliación a Shakira y esta sería la prueba

La sesión 53 de BZRP con Shakira se convirtió en todo un fenómeno musical a nivel mundial. La canción en el momento cuenta con más de 162 millones de vistas en ocho días y sigue subiendo.

Shakira fue la invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

En las últimas horas, un rumor ha tomado bastante fuerza, luego de que se supiera que al parecer por una frase de la canción, Clara Chía había salido de la casa del deportista para irse con sus padres.

Según un reconocido paparazzi español, Jordi Martin, reveló información sobre la ruptura de la relación. Al parecer, Piqué habría buscado a Shakira después de su primera separación, en abril de 2022. Pero la barranquillera no quiso perdonarlo, en lo que dejó muy claro cuando dice en su más reciente canción: “yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques”.

"Tiradera" de Shakira contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

“Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira, que nos asegura que en abril pasado es la fecha en que ellos terminan su relación, pero un mes más tarde, Gerard, aún estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo, pero en ese intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo”, explicó el paparazzi en el programa ´El gordo y la flaca´.

Shakira y Piqué no habían roto cuando se grabó la colaboración con BZRP

A salido a la luz una entrevista en la que uno de los compositores de la más reciente canción de la sesión 53 de BZRP, Keityn. El colombiano, en una entrevista con Molusco TV, dio algunos detalles de la elaboración de la canción.

“La letra fue Shakira y yo. Ella me dijo quiero esto y ‘pin’ salía solo [...] Pero Shakira tenía claro que quería que tuviera su sello”, explicó.

También sostuvo que en medio de que se hacía la composición de la canción, la expareja aún no había dado por finalizado su relación. Puesto que ella era consciente que el futbolista tenía su romance con Clara y por eso estaba acabado su matrimonio.

“Estuvimos tres días en la casa de Shakira. Me fui de Barcelona y no habíamos acabado la letra. Dos semanas cambiando ‘Biza’ y yo, y Shakira diciendo ‘esto no podemos decirlo’. Quitamos cosas fuertes, menos concretas”.

Shakira será parte de la famosa ‘pared del cacho’ en Soledad, Atlántico

La nueva canción de Shakira y Bizarrap se caracteriza por las referencias a su expareja Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía. No obstante, después de todo el revuelo mediático que ha sido este tema, en las últimas horas se conoció que el nombre de la intérprete estará en la ‘pared del cacho’ de la Asociación de Cachones de Soledad, más conocida como Asocasol.

Este muro es actualizado anualmente en época de precarnaval con el nombre de las personas que han sido víctimas de la infidelidad, razón por la cual en este 2023 la barranquillera será incluida como “miembro ilustre”, reconocimiento que solamente se les da a grandes personalidades de la población.

Este famoso muro ya cuenta con 23 años de historia y ha sido testigo de varios nombres, donde destacan vecinos, artistas, familias y políticos. Además, el presidente de la asociación, la cual cuenta con embajadores en todo el mundo, le confirmó al El Tiempo que para esta edición ya cuentan con más de 26 víctimas inscritas y que el número aumenta con el paso de los años.

La canción con Bizarrap sigue siendo comentada en las redes sociales. - Foto: Getty Images

Actualmente, Asocasol cuenta con siete categorías, donde destacan ‘Cachos Guapos’, ‘Cachos Mansos’, ‘Cachos Consentidos’, ‘Cachos Prósperos’ y ‘Cachos sin gracia’. Sin embargo, se estrenará la categoría ‘Cachos Internacionales’.

El propósito de la ‘pared del cacho’ es que los cachones vivan un proceso con dignidad, esperando que encuentren un apoyo y un respaldo por parte de la comunidad.

Si barranquilla tiene la ventana al mundo.

Soledad tiene la pared del cacho!

Quién más debe estar ahí? #conla10puesta #waoofascinante #elpicomasgrandedelmundo #palotraspalo pic.twitter.com/MCE5EVJccY — Jeiminson Ochoa (@JEIMINSONOCHOA) February 5, 2019

En ese sentido, la barranquillera será parte del célebre grupo en la categoría de los ilustres, esperando que sea una nueva atracción en Soledad, Atlántico.