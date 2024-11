¿Por qué los reinados de belleza han perdido interés? Las propias reinas y los expertos dan sus razones

Legado para el país

Habla la actual Señorita Colombia

S.O.: La verdad, no. Como hasta los 15 años fui una mujer insegura, peleaba con mi peso y mi figura, era regordita y mi mamá decía que me tenía que alejar de la mesa de los dulces en los cumpleaños. De paso, con mi autoestima no me sentía bien. No me veía en un reinado y menos ser señorita Colombia. De joven me buscaron para ser reina, pero quise primero hacer mi carrera en Barcelona y luego de eso acepté ser señorita Atlántico y entendí el valor del Concurso Nacional de Belleza.