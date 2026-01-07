Gente

Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

Estas son las cifras que resultarían ganadoras en los próximos sorteos de juegos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

8 de enero de 2026, 1:39 a. m.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Como cada día, el jueves, 8 de enero, miles de personas esperan convertirse en los ganadores del premio gordo en juegos de azar como chances y loterías, y para esto, muchos se dejan guiar por la astrología.

En este caso, Betty B. Mercado, una de las sobrinas del famoso vidente y astrólogo Walter Mercado, compartió el horóscopo, junto a algunos consejos, recomendaciones y los esperados números de la suerte que aumentarían las posibilidades que triunfar en las apuestas.

Los números de la suerte podrían tener una conexión directa con las balotas ganadoras del chance y la lotería.
Los números de la suerte podrían tener una conexión directa con las balotas ganadoras del chance y la lotería. Foto: Getty Images - Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este es un momento ideal para confiar en la intuición y comprender que ayudar a otros también abre caminos de prosperidad personal.

Números de suerte: 21, 45 y 9.

Gente

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

Gente

Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

Gente

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y la expuso con fuerte crítica: “Parece un vieja”

Gente

¿Romance a la vista? El video de Beéle y Kimberly Reyes celebrando juntos el Año Nuevo en Barranquilla que sacude las redes

Gente

Hermana de Angélica Jaramillo aclaró si la dejó sola durante su rehabilitación por consumo de drogas

Gente

“Aprendí una valiosa lección” La confesión de Jack Black tras haber rechazado una de las mejores películas de superhéroes de la historia

Gente

‘The Batman 2′ quiere fichar a otra estrella de Marvel para acompañar a Robert Pattinson; ¿qué pasó con Scarlett Johansson?

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 7 de enero: señales para los 12 signos

Gente

Walter Mercado: números para ganar la lotería el 6 de enero y combinaciones para cada signo

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 5 de enero: golpe de suerte para los 12 signos

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las actividades recreativas y deportivas resultan renovadoras, aunque se recomienda moderación para evitar excesos.

Números de suerte: 45, 6 y 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Prestar atención a la salud física y mental permitirá mantener la estabilidad necesaria para avanzar con confianza.

Números de suerte: 38, 14 y 50.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cuidar de los vínculos afectivos y actuar con coherencia entre lo que se pide y lo que se ofrece traerá armonía.

Números de suerte: 15, 25 y 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se abren posibilidades laborales y oportunidades para alcanzar metas largamente deseadas. Buscar espacios de diversión y actividad física ayudará a liberar tensiones.

Números de suerte: 15, 6 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Superar dudas fortalece las relaciones importantes. Las labores solidarias generan una profunda satisfacción espiritual.

Números de suerte: 13, 11 y 4.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La mente inquieta impulsa cambios en la rutina y la búsqueda de nuevas soluciones, especialmente en el ámbito económico.

Números de suerte: 9, 45 y 17.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los asuntos financieros comienzan a resolverse de manera favorable. Las tensiones en pareja tienden a disminuir con diálogo y paciencia.

Números de suerte: 8, 17 y 44.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La paciencia y el apoyo a los demás, sin descuidar las propias necesidades, permitirán avanzar con mayor seguridad.

Números de suerte: 8, 23 y 44.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las oportunidades laborales, especialmente en comunicación y ventas, se ven favorecidas. La confianza en el éxito será determinante.

Números de suerte: 1, 7 y 31.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La fe y la fortaleza espiritual se renuevan. El respaldo del cosmos se hace evidente y motiva a convertir los sueños en realidades concretas. Es un día para creer y actuar.

Números de suerte: 36, 10 y 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Cierres importantes dan paso a nuevos comienzos. Los cambios físicos y emocionales se alinean con procesos de renovación profunda.

Números de suerte: 51, 32 y 26.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Virgo

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

El creador de contenido reveló que está nuevamente en el hospital.

Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.

Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' recibió fuertes críticas por sus declaraciones.

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y la expuso con fuerte crítica: “Parece un vieja”

Kimberly Reyes y Beéle fueron vistos celebrando a llegada del año nuevo bailando.

¿Romance a la vista? El video de Beéle y Kimberly Reyes celebrando juntos el Año Nuevo en Barranquilla que sacude las redes

La nueva participante de 'La casa de los famosos Colombia' habló de la situación de su hermana.

Hermana de Angélica Jaramillo aclaró si la dejó sola durante su rehabilitación por consumo de drogas

Jack Black dice que se arrepiente de haber rechazado Los Increíbles.

“Aprendí una valiosa lección” La confesión de Jack Black tras haber rechazado una de las mejores películas de superhéroes de la historia

Sebastian Stan dejará su Bucky Barnes para compartir pantalla con Robert Pattinson

‘The Batman 2′ quiere fichar a otra estrella de Marvel para acompañar a Robert Pattinson; ¿qué pasó con Scarlett Johansson?

Sergio Jiménez, streamer español.

Murió ‘streamer’ en plena transmisión tras aceptar peligroso reto a cambio de dinero

Murió Gerson Leos, integrante de Banda MS.

Murió Gerson Leos, integrante de Banda MS, durante juego de béisbol; esta habría sido la causa del fallecimiento

Noticias Destacadas