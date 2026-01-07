Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

Como cada día, el jueves, 8 de enero, miles de personas esperan convertirse en los ganadores del premio gordo en juegos de azar como chances y loterías, y para esto, muchos se dejan guiar por la astrología.
En este caso, Betty B. Mercado, una de las sobrinas del famoso vidente y astrólogo Walter Mercado, compartió el horóscopo, junto a algunos consejos, recomendaciones y los esperados números de la suerte que aumentarían las posibilidades que triunfar en las apuestas.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Este es un momento ideal para confiar en la intuición y comprender que ayudar a otros también abre caminos de prosperidad personal.
Números de suerte: 21, 45 y 9.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Las actividades recreativas y deportivas resultan renovadoras, aunque se recomienda moderación para evitar excesos.
Números de suerte: 45, 6 y 11.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Prestar atención a la salud física y mental permitirá mantener la estabilidad necesaria para avanzar con confianza.
Números de suerte: 38, 14 y 50.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Cuidar de los vínculos afectivos y actuar con coherencia entre lo que se pide y lo que se ofrece traerá armonía.
Números de suerte: 15, 25 y 3.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Se abren posibilidades laborales y oportunidades para alcanzar metas largamente deseadas. Buscar espacios de diversión y actividad física ayudará a liberar tensiones.
Números de suerte: 15, 6 y 33.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Superar dudas fortalece las relaciones importantes. Las labores solidarias generan una profunda satisfacción espiritual.
Números de suerte: 13, 11 y 4.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La mente inquieta impulsa cambios en la rutina y la búsqueda de nuevas soluciones, especialmente en el ámbito económico.
Números de suerte: 9, 45 y 17.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Los asuntos financieros comienzan a resolverse de manera favorable. Las tensiones en pareja tienden a disminuir con diálogo y paciencia.
Números de suerte: 8, 17 y 44.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La paciencia y el apoyo a los demás, sin descuidar las propias necesidades, permitirán avanzar con mayor seguridad.
Números de suerte: 8, 23 y 44.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Las oportunidades laborales, especialmente en comunicación y ventas, se ven favorecidas. La confianza en el éxito será determinante.
Números de suerte: 1, 7 y 31.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La fe y la fortaleza espiritual se renuevan. El respaldo del cosmos se hace evidente y motiva a convertir los sueños en realidades concretas. Es un día para creer y actuar.
Números de suerte: 36, 10 y 7.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Cierres importantes dan paso a nuevos comienzos. Los cambios físicos y emocionales se alinean con procesos de renovación profunda.
Números de suerte: 51, 32 y 26.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.