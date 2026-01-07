Predicciones de Walter Mercado: los números para ganar la lotería el jueves, 8 de enero

Como cada día, el jueves, 8 de enero, miles de personas esperan convertirse en los ganadores del premio gordo en juegos de azar como chances y loterías, y para esto, muchos se dejan guiar por la astrología.

En este caso, Betty B. Mercado, una de las sobrinas del famoso vidente y astrólogo Walter Mercado, compartió el horóscopo, junto a algunos consejos, recomendaciones y los esperados números de la suerte que aumentarían las posibilidades que triunfar en las apuestas.

Los números de la suerte podrían tener una conexión directa con las balotas ganadoras del chance y la lotería. Foto: Getty Images - Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este es un momento ideal para confiar en la intuición y comprender que ayudar a otros también abre caminos de prosperidad personal.

Números de suerte: 21, 45 y 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las actividades recreativas y deportivas resultan renovadoras, aunque se recomienda moderación para evitar excesos.

Números de suerte: 45, 6 y 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Prestar atención a la salud física y mental permitirá mantener la estabilidad necesaria para avanzar con confianza.

Números de suerte: 38, 14 y 50.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cuidar de los vínculos afectivos y actuar con coherencia entre lo que se pide y lo que se ofrece traerá armonía.

Números de suerte: 15, 25 y 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se abren posibilidades laborales y oportunidades para alcanzar metas largamente deseadas. Buscar espacios de diversión y actividad física ayudará a liberar tensiones.

Números de suerte: 15, 6 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Superar dudas fortalece las relaciones importantes. Las labores solidarias generan una profunda satisfacción espiritual.

Números de suerte: 13, 11 y 4.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La mente inquieta impulsa cambios en la rutina y la búsqueda de nuevas soluciones, especialmente en el ámbito económico.

Números de suerte: 9, 45 y 17.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los asuntos financieros comienzan a resolverse de manera favorable. Las tensiones en pareja tienden a disminuir con diálogo y paciencia.

Números de suerte: 8, 17 y 44.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La paciencia y el apoyo a los demás, sin descuidar las propias necesidades, permitirán avanzar con mayor seguridad.

Números de suerte: 8, 23 y 44.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las oportunidades laborales, especialmente en comunicación y ventas, se ven favorecidas. La confianza en el éxito será determinante.

Números de suerte: 1, 7 y 31.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La fe y la fortaleza espiritual se renuevan. El respaldo del cosmos se hace evidente y motiva a convertir los sueños en realidades concretas. Es un día para creer y actuar.

Números de suerte: 36, 10 y 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Cierres importantes dan paso a nuevos comienzos. Los cambios físicos y emocionales se alinean con procesos de renovación profunda.

Números de suerte: 51, 32 y 26.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.