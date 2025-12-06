Predicciones de Walter Mercado para el 7 de diciembre, Día de las Velitas: números de la suerte

El recuerdo de Walter Mercado permanece intacto entre quienes aún buscan en sus palabras un refugio espiritual y una fuente de motivación. Aunque el célebre astrólogo ya no acompaña físicamente a su público, su familia se ha encargado de preservar su filosofía y mantener vigente su influencia en el universo místico.

Para este domingo 7 de diciembre, El Nuevo Herald resaltó que Dannette Benet Mercado —sobrina y colaboradora cercana del icónico maestro— fue una de las encargadas de difundir las predicciones del día, brindando a cada signo una orientación personalizada para afrontar la jornada.

El avance del décimo mes del año trae consigo un ambiente propicio para reinventarse y dejar atrás viejos ciclos. Las fuerzas del cosmos invitan a adoptar una actitud flexible y atenta, con la finalidad de reconocer y aprovechar las oportunidades que el destino pueda presentar en este periodo de transición.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La Luna en Cáncer atenúa su intensidad y favorece la empatía. El buen aspecto con Mercurio mejora su comunicación y Saturno refuerza su constancia. Su impulso toma forma sólida. Afirmación: “Mi pasión deja huella cuando la sostengo con amor”.

Números de suerte: 8, 45, 21.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Busca estabilidad emocional y material. La Luna en Cáncer activa su sentido de hogar, mientras Mercurio abre diálogos sinceros y Saturno impulsa compromisos duraderos. Se fortalece desde la serenidad. Afirmación: “Soy base firme que nutre y transforma”.

Números de suerte: 38, 43, 11.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

La Luna en Cáncer profundiza en su mundo emocional. El contacto con Mercurio facilita expresar lo que siente y Saturno le recuerda el peso de sus palabras. Su voz une y esclarece. Afirmación: “Mis palabras siembran verdad”.

Números de suerte: 5, 37, 28.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Con la Luna en su signo, sus emociones se ordenan y se vuelven guía. Mercurio se ayuda a expresarlas y Saturno a darles estructura. Su intuición se convierte en fuerza. Afirmación: “Mi sensibilidad guía mi camino”.

Números de suerte: 44, 29, 19.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El día le invita a mirar hacia dentro. Mercurio favorece conversaciones profundas y Saturno aporta responsabilidad. Su energía se canaliza con calidez y sabiduría. Afirmación: “Mi luz crece cuando la comparto con humildad”.

Números de suerte: 9, 30, 33.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

La Luna en Cáncer activa su vocación de servicio. Mercurio le permite comunicar con precisión y Saturno organiza sus esfuerzos. Su orden aporta claridad y ayuda. Afirmación: “Aporto luz con mi dedicación consciente”.

Números de suerte: 1, 31, 13.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

La Luna en Cáncer te conecta con la armonía familiar. Mercurio favorece acuerdos y Saturno pide compromiso en sus vínculos. Encuentras equilibrio profundo. Afirmación: “Honro mis relaciones con lealtad y corazón”.

Números de suerte: 44, 32, 7.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Hoy mira hacia el futuro sin perder sus raíces. La Luna en Cáncer resalta el valor de sus recuerdos, mientras Mercurio impulsa su aprendizaje y Saturno marca disciplina. Su avance inspira. Afirmación: “Camino con propósito y verdad”.

Números de suerte: 8, 44, 28.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

El día te invita a expandirse con bases firmes. La Luna en Cáncer le acerca a la familia, Mercurio transforma experiencias en sabiduría y Saturno marca constancia. Afirmación: “Avanzo con propósito y claridad”.

Números de suerte: 38, 44, 52.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

La Luna en Cáncer equilibra hogar y metas. Saturno le ayuda a estructurar emociones y Mercurio facilita una comunicación sabia. Su disciplina se vuelve más humana. Afirmación: “Construyo con firmeza y afecto”.

Números de suerte: 39, 46, 24.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

La Luna en Cáncer le invita a apoyar a los suyos. Mercurio fomenta la conexión y Saturno recuerda el compromiso necesario para transformar. Afirmación: “Mi visión inspira cuando la sostengo con amor”.

Números de suerte: 10, 20, 34.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Tu sensibilidad aumenta con la Luna en Cáncer. Mercurio le permite dar forma a sus ideas y Saturno le guía a concretarlas. Su espiritualidad se vuelve acción. Afirmación: “Mis sueños toman forma con fe constante”.