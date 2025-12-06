Suscribirse

Gente

Predicciones de Walter Mercado para el 7 de diciembre, Día de las Velitas: números de la suerte

Bajo las celebraciones de Navidad, los seguidores volvieron a confiar en el legado del famoso astrólogo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

7 de diciembre de 2025, 1:45 a. m.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Dannette. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

El recuerdo de Walter Mercado permanece intacto entre quienes aún buscan en sus palabras un refugio espiritual y una fuente de motivación. Aunque el célebre astrólogo ya no acompaña físicamente a su público, su familia se ha encargado de preservar su filosofía y mantener vigente su influencia en el universo místico.

Para este domingo 7 de diciembre, El Nuevo Herald resaltó que Dannette Benet Mercado —sobrina y colaboradora cercana del icónico maestro— fue una de las encargadas de difundir las predicciones del día, brindando a cada signo una orientación personalizada para afrontar la jornada.

Contexto: Alarmante vaticinio de Mhoni Vidente sobre crudo suceso natural que golpearía en diciembre: “Es increíble”

El avance del décimo mes del año trae consigo un ambiente propicio para reinventarse y dejar atrás viejos ciclos. Las fuerzas del cosmos invitan a adoptar una actitud flexible y atenta, con la finalidad de reconocer y aprovechar las oportunidades que el destino pueda presentar en este periodo de transición.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La Luna en Cáncer atenúa su intensidad y favorece la empatía. El buen aspecto con Mercurio mejora su comunicación y Saturno refuerza su constancia. Su impulso toma forma sólida. Afirmación: “Mi pasión deja huella cuando la sostengo con amor”.

Números de suerte: 8, 45, 21.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Busca estabilidad emocional y material. La Luna en Cáncer activa su sentido de hogar, mientras Mercurio abre diálogos sinceros y Saturno impulsa compromisos duraderos. Se fortalece desde la serenidad. Afirmación: “Soy base firme que nutre y transforma”.

Números de suerte: 38, 43, 11.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

La Luna en Cáncer profundiza en su mundo emocional. El contacto con Mercurio facilita expresar lo que siente y Saturno le recuerda el peso de sus palabras. Su voz une y esclarece. Afirmación: “Mis palabras siembran verdad”.

Números de suerte: 5, 37, 28.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Con la Luna en su signo, sus emociones se ordenan y se vuelven guía. Mercurio se ayuda a expresarlas y Saturno a darles estructura. Su intuición se convierte en fuerza. Afirmación: “Mi sensibilidad guía mi camino”.

Números de suerte: 44, 29, 19.

Números de la suerte del vidente para ganar la lotería y el chance.
Números de la suerte del vidente para ganar la lotería y el chance. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El día le invita a mirar hacia dentro. Mercurio favorece conversaciones profundas y Saturno aporta responsabilidad. Su energía se canaliza con calidez y sabiduría. Afirmación: “Mi luz crece cuando la comparto con humildad”.

Números de suerte: 9, 30, 33.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

La Luna en Cáncer activa su vocación de servicio. Mercurio le permite comunicar con precisión y Saturno organiza sus esfuerzos. Su orden aporta claridad y ayuda. Afirmación: “Aporto luz con mi dedicación consciente”.

Números de suerte: 1, 31, 13.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

La Luna en Cáncer te conecta con la armonía familiar. Mercurio favorece acuerdos y Saturno pide compromiso en sus vínculos. Encuentras equilibrio profundo. Afirmación: “Honro mis relaciones con lealtad y corazón”.

Números de suerte: 44, 32, 7.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Hoy mira hacia el futuro sin perder sus raíces. La Luna en Cáncer resalta el valor de sus recuerdos, mientras Mercurio impulsa su aprendizaje y Saturno marca disciplina. Su avance inspira. Afirmación: “Camino con propósito y verdad”.

Números de suerte: 8, 44, 28.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

El día te invita a expandirse con bases firmes. La Luna en Cáncer le acerca a la familia, Mercurio transforma experiencias en sabiduría y Saturno marca constancia. Afirmación: “Avanzo con propósito y claridad”.

Números de suerte: 38, 44, 52.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

La Luna en Cáncer equilibra hogar y metas. Saturno le ayuda a estructurar emociones y Mercurio facilita una comunicación sabia. Su disciplina se vuelve más humana. Afirmación: “Construyo con firmeza y afecto”.

Números de suerte: 39, 46, 24.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

La Luna en Cáncer le invita a apoyar a los suyos. Mercurio fomenta la conexión y Saturno recuerda el compromiso necesario para transformar. Afirmación: “Mi visión inspira cuando la sostengo con amor”.

Números de suerte: 10, 20, 34.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Tu sensibilidad aumenta con la Luna en Cáncer. Mercurio le permite dar forma a sus ideas y Saturno le guía a concretarlas. Su espiritualidad se vuelve acción. Afirmación: “Mis sueños toman forma con fe constante”.

Números de suerte: 6, 37, 28.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nórida Rodríguez expuso frustrante momento que vivió; fue víctima de lamentable situación: “Me lo merezco por ingenua”

2. Inteligencia artificial predice marcador del América vs. Nacional: vaticinó quién jugará la final con Tolima

3. Video muestra el momento exacto de la explosión de una moto bomba en el Cauca: 15 personas resultaron heridas

4. Las alertas por un alumbrado navideño de más de cinco mil millones de pesos en el departamento del Quindío

5. TransMilenio habilitará dos rutas para los bogotanos en Navidad: horarios y troncales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoPrediccionesNúmeros de la suerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.