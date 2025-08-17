Predicciones de Walter Mercado para el domingo, 17 de agosto: lanzó fuertes advertencias para cada signo

El legado de Walter Mercado continúa vivo gracias a Dannette Benet Mercado, su sobrina y colaboradora, quien mantiene la tradición de compartir los mensajes astrológicos que han sido escuchados durante varias generaciones.

Para este domingo 17 de agosto, las predicciones llegan cargadas de advertencias y recordatorios que invitan a cada signo a mirar con mayor atención lo que sucede en su interior y en su entorno.

En este días, los astros no solo señalan caminos de prosperidad y abundancia, sino que también advierten sobre la importancia de soltar miedos, abrir el corazón y escuchar la voz interior.

Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

El fuego interno de Aries se enciende con nuevas oportunidades. La clave está en confiar en la intuición y atreverse a actuar. La libertad y el compromiso pueden convivir en armonía.

Afirmación: “Mi pasión abre caminos de prosperidad”.

Números de la suerte: 9, 45, 23.

Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

El fruto del esfuerzo comienza a notarse. Este día invita a la flexibilidad y a abrir espacio para el amor.

Afirmación: “Merezco una vida plena y segura”.

Números de la suerte: 22, 3, 18.

Géminis (22 de mayo – 20 de junio)

La palabra se convierte en un puente hacia oportunidades. Las conversaciones podrían transformar tanto los negocios como el amor.

Afirmación: “Mi voz crea abundancia y conexión”.

Números de la suerte: 5, 38, 21.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones son fuente de riqueza y sanación. El día es propicio para expresar sentimientos y dejarse sorprender en el amor.

Afirmación: “Mi corazón es fuente de riqueza infinita”.

Números de la suerte: 11, 44, 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El magnetismo personal alcanza su punto más alto. Su luz inspira y atrae bendiciones materiales y emocionales.

Afirmación: “Soy digno de todo lo bueno que la vida ofrece”.

Números de la suerte: 1, 48, 32.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La mente clara y analítica encuentra soluciones rentables. Es momento de confiar en el propio valor.

Afirmación: “Mi claridad me guía hacia el éxito”.

Números de la suerte: 14, 8, 29.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía que crea con los demás se convierte en abundancia compartida. El amor auténtico nace del equilibrio personal.

Afirmación: “La belleza que comparto regresa multiplicada”.

Números de la suerte: 7, 57, 12.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una verdad puede salir a la luz. La autenticidad en la comunicación será clave para crecer en todos los aspectos.

Afirmación: “Me libero y recibo con confianza”.

Números de la suerte: 13, 9, 33.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los horizontes se expanden gracias a ideas y aprendizajes. Mostrar sensibilidad fortalece vínculos.

Afirmación: “Mi espíritu libre atrae bendiciones sin límites”.

Números de la suerte: 8, 4, 22.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina da frutos, pero la flexibilidad permitirá alcanzar mayor éxito. El amor requiere presencia, no soluciones inmediatas.

Afirmación: “Mi trabajo constante crea abundancia duradera”.

Números de la suerte: 3, 42, 49.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas originales son su mayor riqueza. Compartirlas puede abrir caminos inesperados.

Afirmación: “Mi autenticidad es mi mayor tesoro”.

Números de la suerte: 5, 38, 29.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición guía con fuerza. Escuchar la voz interior permitirá atraer oportunidades y fortalecer el amor propio.

Afirmación: “Confío en mi intuición para recibir lo que merezco”.

Números de la suerte: 9, 35, 1.