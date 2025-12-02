Suscribirse

Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 2 de diciembre

El dominicano publicó un nuevo video de lo que veía para los signos del zodiaco a inicios de mes.

2 de diciembre de 2025, 12:49 p. m.
Niño Prodigio: nuevas predicciones para los 12 signos.
Niño Prodigio: nuevas predicciones para los 12 signos. | Foto: Instagram @ninoprodigio - Montaje SEMANA

Un nuevo mes arrancó y las expectativas se disparan en cientos de personas que desean saber cómo será su cierre de año. Diciembre inició con cambios, sorpresas y deseos generales, los cuales se esperan cumplir.

Contexto: Mhoni Vidente auguró lamentable tragedia que involucra tres muertes; dio detalles de cómo ocurriría: “Son cosas de la vida”

El Niño Prodigio, una vez más, se robó las miradas de sus fieles seguidores de redes sociales, compartiendo mensajes que tiene destinados para lo que resta de 2025. Cada día sube sus publicaciones, dirigiéndose a los fanáticos y creyentes de la astrología.

Con su particular estilo, el vidente volvió a recopilar sus lecturas para los 12 signos del zodiaco, esperando que los primeros días sean cargados de situaciones positivas, decisiones y giros repentinos en las realidades.

Con su particular estilo, el Niño Prodigio compartió las palabras para los signos astrales, reuniéndolos en los elementos naturales (fuego, tierra, aire y agua), de forma que su intención fuera precisa y distinta a lo que otros expertos suelen hacer. Este sello ayudó a que los seguidores identifiquen su trabajo y lo tomen de manera especial.

El horóscopo para el 2 de diciembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“Hoy tu energía se orienta a crecer sin prisas: reconocer tus logros, ajustar tu ambición y comprometerte con tu bienestar real. Te aconsejo avanzar con calma, sin compararte con nadie”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Este día te impulsa a invertir en ti, mejorar métodos y sostener tus proyectos con paciencia, escuchando tu ritmo natural. La prosperidad se activa cuando honras tu valor y disfrutas lo que haces”.

Géminis, Libra y Acuario

“La mente se aquieta para revelar claridad: reflexionas, conectas desde lo sensorial y abres espacio para nuevas ideas sin caer en extremos. Permite que el conocimiento ordene tus pensamientos”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“La vida emocional se mueve con intensidad; disfrutas vínculos, exploras tu intimidad y buscas nutrirte desde lo profundo. Recibe lo que llega con sensibilidad, dejando que cada interacción fortalezca tu mundo”.

Estas palabras del astrólogo fueron agradecidas por todas las personas que visitaron su perfil, asegurando que se quedaban con las enseñanzas y recomendaciones que daba para esta etapa del año, donde se recogería todo lo sembrado a inicios.

