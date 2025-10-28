Gente
Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 28 de octubre
A través de sus mensajes, ofreció orientación sobre cómo aprovechar este momento para avanzar, tomar decisiones y mantener el equilibrio ante los cambios que puedan surgir.
Víctor Florencio, reconocido internacionalmente como El Niño Prodigio, continúa consolidándose como una de las voces más influyentes en el mundo de la astrología latinoamericana. Nacido en República Dominicana, ha logrado destacarse por su estilo único al interpretar las energías cósmicas y brindar orientación espiritual a miles de seguidores que buscan guía en sus mensajes.
A diferencia de otros astrólogos, Florencio estructura sus lecturas basándose en los cuatro elementos zodiacales —fuego, tierra, aire y agua—, lo que le permite ofrecer análisis más profundos y equilibrados, conectados con la esencia de cada grupo.
Para este 28 de octubre de 2025, el vidente volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras compartir en Instagram una nueva lectura energética centrada en las vibraciones del día y los movimientos planetarios que podrían influir en cada signo.
Horóscopo del 28 de octubre de 2025
Aries, leo y sagitario
“La confianza en tus raíces y en lo aprendido te da fuerza para crecer y expandirte. Abres caminos de sanación y abundancia, administrando recursos con visión y alcanzando nuevas metas”.
Tauro, virgo y capricornio
“El aprendizaje, la amistad y las oportunidades materiales se combinan para sostener. Recibes bendiciones que impulsan tu crecimiento y te invitan a proyectar un futuro más sólido”.
Géminis, libra y acuario
“Ideas, alianzas y protecciones externas amplían tus horizontes y tu influencia. Te conectas con guías, instituciones y experiencias que fortalecen tu visión y renuevan tu vida cotidiana”.
Cáncer, escorpio y piscis
“Generosidad, apoyo y creatividad transforman tu manera de vincularte con el mundo. Surgen relaciones fértiles y aprendizajes profundos que nutren tu espíritu y celebran tu individualidad”
En su publicación, habló sobre cambios importantes, revelaciones personales y decisiones determinantes, invitando a mantener una mentalidad receptiva ante las transformaciones que el universo presenta. Según Florencio, este es un momento ideal para soltar lo que ya no suma y abrirse a los nuevos caminos que el destino tiene preparados.