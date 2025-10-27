Mhoni Vidente, una de las astrólogas más populares en la actualidad, dio a conocer el horóscopo semanal para cada signo del zodiaco, junto con sus predicciones, cartas del tarot, golpes de suerte y todo lo necesario para lograr una buena semana.

Aries

Viene una semana excelente para las personas de este signo, pero sus dificultades pueden estar en la salud, por esta razón deben tener una sanación energética de alma y cuerpo.

Números de la suerte: 09, 12 y 60

Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio

Tauro

Los taurinos están en su momento y en el camino correcto. Por esto, deben ser constantes, decirse la verdad y tener convicción de que todo es posible, pues tienen un liderazgo natural.

Números de la suerte: 03, 25 y 27

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Virgo

Géminis

Es hora de planear nuevas aventuras, nuevos viajes. Deben evitar ser consumidos por el trabajo o por sus parejas.

Números de la suerte: 01, 16 y 69

Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario

Horóscopo de Mhoni Vidente. | Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.

Cáncer

Las personas de este signo podría tener un golpe de suerte enorme y por ende, tendrán éxito para lograr todo aquello que se propongan.

Números de la suerte: 05, 15 y 24

Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio

Leo

Es necesario que en este día se protejan de energías fuertes y negativas y que, además, no pequen por confiados. Por difícil que sea, avanzan.

Números de la suerte: 11, 17 y 58

Signos compatibles: Aries, Capricornio y Sagitario

Virgo

Se debe utilizar toda la fuerza mental para salir adelante con todo. Además, hay que abandonar el pasado y dejar de pensar en lo que no se puede resolver y en lo que no pertenecía:

Números de la suerte: 06, 29 y 30

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Aries.

Libra

La abundancia está en este signo y deben aprender sobre todo a manejarlo, a saberlo administrar, ya que están en un excelente momento para hacer crecer su patrimonio.

Números de la suerte: 07, 19 y 23

Signos compatibles: Géminis, Leo y Acuario

Escorpio

Se debe tener paz con las personas que los rodean y sobre todo hay que evitar las energías negativas a toda costa.

Números de la suerte: 05, 14 y 16

Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer

Sagitario

Pueden pedir guía y ayuda a su ángel para la resolución de cualquier problema, sobre todo porque llega el inicio de su mes y sería bueno que preparen un viaje de cumpleaños.

Números de la suerte: 18, 32 y 44

Signos compatibles: Géminis, Leo y Virgo

Predicciones semanales con Mhoni Vidente. | Foto: Fotograma, 04:39, Horoscopos de la Semana del dia #09deJulio al dia #14deJulio #Mhoni, YouTube/@CanalOficialMhonividente

Capricornio

En estos días, las personas de este signo tendrán una conexión especial con los animales y eso los revitalizará.

Números de la suerte: 08,19 y 33

Signos compatibles: Aries, Tauro y Escorpio

Acuario

Debe existir confianza en sí mismo y así será más fácil llegar por el camino del éxito. El amor podría estar lleno de mucha pasión en esta semana.

Números de la suerte: 02, 10 y 21

Signos compatibles: Aries, Géminis y Libre

Piscis

La abundancia y la estabilidad podría ser parte de esta semana, pero también es importante que vean hacia donde orientan su vida para mejores resultados.

Números de la suerte: 09, 26 y 77