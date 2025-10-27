Suscribirse

Horóscopo completo de Mhoni Vidente en la última semana de octubre, para los 12 signos del zodiaco

La pitonisa añade los números de la suerte y los signos compatibles para cada uno.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

27 de octubre de 2025, 6:39 p. m.
Mhoni Vidente habló sobre lo que ocurrirá en octubre.
Mhoni Vidente dio el horóscopo para la semana final de octubre. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, una de las astrólogas más populares en la actualidad, dio a conocer el horóscopo semanal para cada signo del zodiaco, junto con sus predicciones, cartas del tarot, golpes de suerte y todo lo necesario para lograr una buena semana.

  • Aries

Viene una semana excelente para las personas de este signo, pero sus dificultades pueden estar en la salud, por esta razón deben tener una sanación energética de alma y cuerpo.

Números de la suerte: 09, 12 y 60

Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio

  • Tauro

Los taurinos están en su momento y en el camino correcto. Por esto, deben ser constantes, decirse la verdad y tener convicción de que todo es posible, pues tienen un liderazgo natural.

Números de la suerte: 03, 25 y 27

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Virgo

  • Géminis

Es hora de planear nuevas aventuras, nuevos viajes. Deben evitar ser consumidos por el trabajo o por sus parejas.

Números de la suerte: 01, 16 y 69

Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario

Horóscopo de Mhoni Vidente
Horóscopo de Mhoni Vidente. | Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.
  • Cáncer

Las personas de este signo podría tener un golpe de suerte enorme y por ende, tendrán éxito para lograr todo aquello que se propongan.

Números de la suerte: 05, 15 y 24

Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio

  • Leo

Es necesario que en este día se protejan de energías fuertes y negativas y que, además, no pequen por confiados. Por difícil que sea, avanzan.

Números de la suerte: 11, 17 y 58

Signos compatibles: Aries, Capricornio y Sagitario

  • Virgo

Se debe utilizar toda la fuerza mental para salir adelante con todo. Además, hay que abandonar el pasado y dejar de pensar en lo que no se puede resolver y en lo que no pertenecía:

Números de la suerte: 06, 29 y 30

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Aries.

Horoscopos de la Semana del dia #26deOctubre al dia #31deOctubre #mhonividente #riqueza
  • Libra

La abundancia está en este signo y deben aprender sobre todo a manejarlo, a saberlo administrar, ya que están en un excelente momento para hacer crecer su patrimonio.

Números de la suerte: 07, 19 y 23

Signos compatibles: Géminis, Leo y Acuario

  • Escorpio

Se debe tener paz con las personas que los rodean y sobre todo hay que evitar las energías negativas a toda costa.

Números de la suerte: 05, 14 y 16

Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer

  • Sagitario

Pueden pedir guía y ayuda a su ángel para la resolución de cualquier problema, sobre todo porque llega el inicio de su mes y sería bueno que preparen un viaje de cumpleaños.

Números de la suerte: 18, 32 y 44

Signos compatibles: Géminis, Leo y Virgo

Predicciones semanales con Mhoni Vidente.
Predicciones semanales con Mhoni Vidente. | Foto: Fotograma, 04:39, Horoscopos de la Semana del dia #09deJulio al dia #14deJulio #Mhoni, YouTube/@CanalOficialMhonividente
  • Capricornio

En estos días, las personas de este signo tendrán una conexión especial con los animales y eso los revitalizará.

Números de la suerte: 08,19 y 33

Signos compatibles: Aries, Tauro y Escorpio

  • Acuario

Debe existir confianza en sí mismo y así será más fácil llegar por el camino del éxito. El amor podría estar lleno de mucha pasión en esta semana.

Números de la suerte: 02, 10 y 21

Signos compatibles: Aries, Géminis y Libre

  • Piscis

La abundancia y la estabilidad podría ser parte de esta semana, pero también es importante que vean hacia donde orientan su vida para mejores resultados.

Números de la suerte: 09, 26 y 77

Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Cáncer.

