Gente
Horóscopo completo de Mhoni Vidente en la última semana de octubre, para los 12 signos del zodiaco
La pitonisa añade los números de la suerte y los signos compatibles para cada uno.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Mhoni Vidente, una de las astrólogas más populares en la actualidad, dio a conocer el horóscopo semanal para cada signo del zodiaco, junto con sus predicciones, cartas del tarot, golpes de suerte y todo lo necesario para lograr una buena semana.
- Aries
Viene una semana excelente para las personas de este signo, pero sus dificultades pueden estar en la salud, por esta razón deben tener una sanación energética de alma y cuerpo.
Números de la suerte: 09, 12 y 60
Signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio
- Tauro
Los taurinos están en su momento y en el camino correcto. Por esto, deben ser constantes, decirse la verdad y tener convicción de que todo es posible, pues tienen un liderazgo natural.
Números de la suerte: 03, 25 y 27
Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Virgo
- Géminis
Es hora de planear nuevas aventuras, nuevos viajes. Deben evitar ser consumidos por el trabajo o por sus parejas.
Números de la suerte: 01, 16 y 69
Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario
- Cáncer
Las personas de este signo podría tener un golpe de suerte enorme y por ende, tendrán éxito para lograr todo aquello que se propongan.
Números de la suerte: 05, 15 y 24
Signos compatibles: Piscis, Aries y Escorpio
- Leo
Es necesario que en este día se protejan de energías fuertes y negativas y que, además, no pequen por confiados. Por difícil que sea, avanzan.
Números de la suerte: 11, 17 y 58
Signos compatibles: Aries, Capricornio y Sagitario
- Virgo
Se debe utilizar toda la fuerza mental para salir adelante con todo. Además, hay que abandonar el pasado y dejar de pensar en lo que no se puede resolver y en lo que no pertenecía:
Números de la suerte: 06, 29 y 30
Signos compatibles: Tauro, Géminis y Aries.
- Libra
La abundancia está en este signo y deben aprender sobre todo a manejarlo, a saberlo administrar, ya que están en un excelente momento para hacer crecer su patrimonio.
Números de la suerte: 07, 19 y 23
Signos compatibles: Géminis, Leo y Acuario
- Escorpio
Se debe tener paz con las personas que los rodean y sobre todo hay que evitar las energías negativas a toda costa.
Números de la suerte: 05, 14 y 16
Signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer
- Sagitario
Pueden pedir guía y ayuda a su ángel para la resolución de cualquier problema, sobre todo porque llega el inicio de su mes y sería bueno que preparen un viaje de cumpleaños.
Números de la suerte: 18, 32 y 44
Signos compatibles: Géminis, Leo y Virgo
- Capricornio
En estos días, las personas de este signo tendrán una conexión especial con los animales y eso los revitalizará.
Números de la suerte: 08,19 y 33
Signos compatibles: Aries, Tauro y Escorpio
- Acuario
Debe existir confianza en sí mismo y así será más fácil llegar por el camino del éxito. El amor podría estar lleno de mucha pasión en esta semana.
Números de la suerte: 02, 10 y 21
Signos compatibles: Aries, Géminis y Libre
- Piscis
La abundancia y la estabilidad podría ser parte de esta semana, pero también es importante que vean hacia donde orientan su vida para mejores resultados.
Números de la suerte: 09, 26 y 77
Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Cáncer.