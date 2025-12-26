Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 26 de diciembre

El astrólogo, en los últimos días de diciembre, entregó los vaticinios para los 12 signos del zodiaco.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de diciembre de 2025, 12:46 p. m.
Niño Prodigio: predicciones diarias.
Niño Prodigio: predicciones diarias. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

A pocos días de concluir el año, en medio de las celebraciones de Navidad y la cercanía del Año Nuevo, se instala entre muchas personas una sensación de balance y reflexión sobre lo vivido. Este período suele estar acompañado por el deseo de redefinir metas y encontrar mayor estabilidad emocional frente a lo que viene.

En ese escenario, la astrología vuelve a ganar protagonismo como una guía simbólica para interpretar cambios, retos y oportunidades.

Dentro de este ámbito espiritual, una de las voces con mayor alcance en el mundo latino es la de El Niño Prodigio, quien se ha posicionado como un referente habitual para quienes siguen de cerca los mensajes del zodiaco.

El astrólogo dominicano, cuyo nombre real es Víctor Florencio, es reconocido por su estilo optimista y su forma cercana de comunicar las señales del cosmos.

Niño Prodigio: predicciones para la segunda semana de diciembre
Niño Prodigio: predicciones Foto: Instagram @ninoprodigio - Montaje SEMANA

Como parte de su rutina informativa, difundió recientemente un nuevo mensaje a través de plataformas como YouTube e Instagram, donde compartió sus predicciones para el 26 de diciembre de 2025.

En esta ocasión, explicó que sus lecturas se basan en los movimientos energéticos que influirán en los próximos días y organizó sus pronósticos siguiendo los cuatro elementos del zodiaco: fuego, tierra, aire y agua.

Según señaló, este enfoque permite una visión más clara de cómo las influencias astrales impactan a cada signo.

Aunque los estímulos varían de un grupo a otro, el mensaje central es común: cerrar el año con mayor calma, conciencia personal y una perspectiva más definida sobre el rumbo individual.

Horóscopo del 26 de diciembre de 2025 para los 12 signos

Aries, Leo y Sagitario (Fuego)

“El día invita a bajar la intensidad externa y escuchar lo que sucede en tu mundo emocional. Al conectar con afecto, juego y raíces, recuperas energía y claridad para seguir avanzando”.

Tauro, Virgo y Capricornio (Tierra)

“Las relaciones y el entorno social toman protagonismo, pero requieren discernimiento y apertura real. Elegir con conciencia a quién y cómo te acercas te permitirá crecer sin cargas necesarias”.

Géminis, Libra y Acuario (Aire)

“Las responsabilidades y los objetivos prácticos piden enfoque y límites claros. Ordenar prioridades y cuidar recursos te ayudará a sostener tu equilibrio y avanzar con inteligencia”.

Cáncer, Escorpio y Piscis (Agua)

“La inspiración, la imaginación y la conexión interior se vuelven esenciales en tu vida. Al soltar expectativas externas y honrar lo que te nutre, encuentras paz y sentido profundo en cada cosa que haces”.

De acuerdo con El Niño Prodigio, los próximos días se perfilan como una etapa propicia para atender las corazonadas y actuar con mayor conciencia emocional.

El astrólogo señaló que quienes se mantengan receptivos podrán identificar mensajes evidentes del universo, los cuales se manifestarán con mayor fuerza en temas vinculados a las relaciones afectivas, el bienestar interno y las oportunidades de crecimiento personal.

