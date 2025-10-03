Suscribirse

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes 3 de octubre

Nuevos designios para el inicio del décimo mes del año.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

3 de octubre de 2025, 1:41 p. m.
Niño Prodigio: los designios para la nueva jornada.
Niño Prodigio: los designios para la nueva jornada. | Foto: Instagram @ninoprodigio

Con el inicio de octubre, crece la expectativa entre quienes ven en la astrología una herramienta para guiar sus pasos y anticipar lo que podría ocurrir en los próximos días. No son pocos los que buscan en videntes y lectores de cartas las respuestas necesarias para aclarar su panorama inmediato.

En este escenario, el Niño Prodigio continúa consolidado como uno de los guías espirituales más consultados. Su estilo directo y la forma en que interpreta las energías lo han llevado a ganarse la confianza de miles de seguidores que suelen aplicar sus mensajes en su vida cotidiana.

Contexto: Angustiantes predicciones de Mhoni Vidente para octubre: enfermedades, climas devastadores y otros panoramas peligrosos

El astrólogo dominicano, siguiendo con su costumbre de mantenerse activo en redes sociales como YouTube e Instagram, publicó un nuevo video con las predicciones para este viernes 3 de octubre de 2025. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y, como es habitual, generaron múltiples reacciones entre quienes esperan atentos cada uno de sus anuncios.

El Niño Prodigio, en esta ocasión, hizo énfasis en la necesidad de rodearse de energías positivas, actuar con serenidad al momento de tomar decisiones y encontrar un balance que facilite escuchar la intuición a lo largo de este décimo mes del año.

Horóscopo del 3 de octubre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

El diálogo y las alianzas abrirán puertas en lo social y en lo afectivo. Escuchar y compartir ideas con apertura será el motor para crear proyectos comunes y dar pasos que enciendan tu camino”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“El trabajo y las finanzas se fortalecen gracias a tu ingenio y capacidad de estrategia. Si aplicas constancia y comunicación diplomática, lograrás avances concretos que consolidan tu seguridad y estabilidad”.

Géminis, Libra y Acuario

El aprendizaje y la creatividad se potencian a través de contactos y conversaciones significativas. Tu mente se expande con ideas frescas que inspiran, y tu palabra se convierte en una herramienta poderosa”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

El apoyo familiar y la sanación emocional guiarán tus pasos. Resolver asuntos del pasado y practicar el perdón será clave para recuperar paz interior y fortalecer los vínculos más importantes de tu vida”.

Es importante destacar que, más allá de sus predicciones habituales, el experto en astrología también comparte con frecuencia contenidos sobre los movimientos planetarios y eventos astrales que afectarían en las energías.

A ello suma recomendaciones sobre rituales y dinámicas simples que, según explica, ayudan a atraer buenas vibraciones y a conservar la armonía en la cotidianidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Halloween Horror Nights 2025: conozca las casas embrujadas y laberintos más aterradores que ya puede vivir en Universal

2. Salió la convocatoria para los amistosos de la Selección Colombia: inesperado anuncio oficial

3. Ola de apoyos a la Andi, tras asedio en su sede en medio de polarización frente al tema palestino. Mac Master se refiere al de sindicatos

4. Inpec confirmó muerte de dragoneante tras ataque en inmediaciones de la cárcel La Modelo

5. Encuentran muerta a abogada que fue demandante contra proceso de nulidad de Jaime Beltrán: revelan nota que había junto al cuerpo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Niño prodigioPrediccionesHoróscopo hoysignos del zodiaco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.